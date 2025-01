Vítimas farão ato e pedem tombamento de quartel onde morreu Rubens Paiva

A Associação Brasileira de Imprensa, o Grupo Tortura Nunca Mais RJ e a ONG Rio de Paz vão promover neste sábado (11), às 10h, um ato para pedir o tombamento do 1º Batalhão de Polícia do Exército - local onde 49 presos políticos foram assassinados durante a ditadura militar, entre eles Rubens Paiva, cuja história é contada no filme "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

Ato começa em frente ao busto de Rubens Paiva. A história da morte do engenheiro civil e político brasileiro assassinado pela ditadura e a busca dos seus familiares pelo reconhecimento dos crimes cometidos é narrada no filme "Ainda Estou Aqui", estrelado por Fernanda Torres, ganhadora do Globo de Ouro e Selton Mello.

49 presos políticos que foram assassinados no local serão homenageados. "Ao menos 49 foram mortos, dentre os quais 33 permanecem desaparecidos até a presente data", diz a Associação Brasileira de Imprensa. O mesmo aconteceu com Rubens Paiva — a mulher dele, Eunice Paiva, só conseguiu a certidão de óbito em 1996, 15 anos após o desaparecimento, depois da sanção da Lei dos Desaparecidos Políticos.

Diante das constantes tentativas de negacionismo e apagamento da história política recente, o ato vai reivindicar a necessidade urgente de tombamento pelo IPHAN do quartel da Polícia do Exército com o objetivo de instalar ali um centro de memória e resistência contra os regimes de exceção.

Associação Brasileira de Imprensa

Ato contará com a presença de sobreviventes da ditadura. Alvaro Caldas e Lucia Murat estiveram presos no DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informação-Centro de Operações de Defesa Interna) durante a ditadura militar e sobreviveram à tortura. Agora, pedem que o local se torne parte da memória da ditadura militar para evitar o apagamento da história política do país.

Participante do ato esteve preso com Rubens Paiva. Alvaro Caldas afirma que causa angústia que o local em que esteve preso e onde foi torturado ainda funcione como quartel "como se nada tivesse acontecido". "Uma das reivindicações mais importantes é tombá-lo e transformar esse prédio em um centro de memória."