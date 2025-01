5 perguntas para saber em que nível está a sua inteligência emocional

A autorregulação emocional, que envolve controlar nossas emoções, pensamentos e comportamentos em situações difíceis, é essencial para bons relacionamentos.

Essa habilidade é comum entre líderes bem-sucedidos, como destaca Scott Mautz, especialista no tema e treinador do LinkedIn Learning. Ele sugere perguntas para avaliar a força mental, e se a maioria das respostas for "sim", significa que você tem uma acima da média.

1. Você demonstra resiliência ao enfrentar dificuldades na vida?

Resiliência é a capacidade de se recuperar e seguir em frente após dificuldades. De acordo com o especialista, a força mental depende de como lidamos com os desafios. Em vez de se concentrar nas dificuldades, uma pessoa mentalmente forte aceita a situação, controla suas emoções e continua avançando, tirando lições da experiência.

2. Consegue lidar bem com emoções negativas ao aparecerem?

Pessoas mentalmente fortes reconhecem e controlam suas emoções, lidando com elas de forma saudável. Quando suas emoções se intensificam, elas respiram fundo, fazem uma pausa e, se necessário, se afastam da situação para evitar reações indesejadas.

3. Vê situações de pressão no trabalho como oportunidades?

Mautz afirma que o sucesso está relacionado à forma como lidamos com o estresse. Pessoas mentalmente fortes veem os desafios como oportunidades, não ameaças. Quando encaramos algo como ameaça, o estresse afeta nosso corpo, mas focar na solução melhora nossa concentração e desempenho. Isso ajuda a controlar emoções e pensamentos, impulsionando os resultados.

4. Costuma evitar se medir pelos padrões dos outros?

Comparar-se com os outros pode afetar negativamente nossa saúde mental e emocional, frequentemente fazendo você se sentir inferior. Pessoas mentalmente fortes focam em se comparar com suas versões passadas e presentes, e em como pretendem ser no futuro.

5. Você se responsabiliza pelas suas próprias ações?

Indivíduos mentalmente fortes confrontam suas desculpas e crenças limitantes, questionando o que os impede de avançar. Eles assumem a responsabilidade emocional, aceitando as consequências de suas ações e fazendo o que é certo, sem medo ou vergonha de errar.

Estratégias para construir uma mentalidade forte

As evidências mostram que a resistência mental tem uma forte base genética. No entanto, embora algumas pessoas a possuam naturalmente, estudos indicam que essa habilidade também pode ser aprendida e aprimorada. Veja como treiná-la:

Acredite em sua capacidade de alcançar seus objetivos;

Foque em motivações internas em vez de recompensas externas;

Não deixe que contratempos o desanimem;

Defina metas, crie estratégias para alcançá-las e tome a iniciativa;

Mantenha o foco diante das distrações;

Saiba que a vida tem altos e baixos;

Mantenha o controle e persista, mesmo nas dificuldades;

Busque o apoio de pessoas que você admira para ajudá-lo em sua jornada.

É importante entender que alcançar seus objetivos pode exigir pequenos passos diários, mesmo quando eles parecerem distantes e você estiver desmotivado. Ser mentalmente forte não acontece de uma hora para a outra; é um processo construído por hábitos diários que ajudam as pessoas a enfrentar momentos difíceis e a alcançar suas ambições.

*Com informações de coluna de VivaBem de 13/09/2022