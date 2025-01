2024 é o ano mais quente já registrado e supera limite de 1,5ºC

Esta é a newsletter De Olho no Mundo. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O ano de 2024 foi o mais quente já registrado e a temperatura média global ficou 1,6°C acima do período pré-industrial.

O resultado supera pela primeira vez a meta de 1,5°C estabelecida em 2015 no Acordo de Paris e considerada à época fundamental para evitar os efeitos mais severos do aquecimento global. O dado foi divulgado pelo Observatório Copernicus, da União Europeia.

O aumento da temperatura global está ligado à crescente concentração de gases do efeito estufa na atmosfera e também foi influenciado em 2024 pelo efeito El Niño, o aquecimento periódico das águas do Pacífico próximas à costa da América do Sul.

"Estamos enfrentando um novo desafio climático para o qual não estamos preparados", afirmou Carlo Buontempo, diretor do Copernicus. Saiba mais.

Fogo continua se alastrando em Los Angeles

Subiu para dez o número de mortos pelos incêndios em Los Angeles. As autoridades da cidade dizem que os ventos fortes continuam alimentando as chamas e não há previsão de quando o fogo será contido.

A área destruída já chega a quase 150 quilômetros quadrados, quase o tamanho do município de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Ontem, um novo foco de fogo surgiu na região de West Hills.

O presidente Joe Biden disse que os incêndios são os piores da história da Califórnia e prometeu destinar 100% do valor do fundo de respostas a desastres para auxiliar na recuperação das áreas atingidas.

Maduro toma posse

Nicolás Maduro toma posse hoje na Venezuela para seu terceiro mandato consecutivo. Ele está no poder há 12 anos, desde a morte de Hugo Chávez, em 2013.

A eleição de Maduro foi contestada pela oposição, que afirma que houve fraude na contagem dos votos - tese que é apoiada por observadores internacionais, como o Centro Carter. A suspeita foi reforçada pela recusa da Justiça eleitoral venezuelana em divulgar os boletins de urna com os resultados por seção eleitoral.

O Brasil, vários países vizinhos, a União Europeia e os EUA também não reconhecem a vitória de Maduro. O Itamaraty, porém, enviará a embaixadora em Caracas, Gilvânia Oliveira, como representante para a cerimônia, marcada para as 13h (12h, no horário de Brasília).

Ontem, a oposição foi às ruas mais uma vez protestar contra a posse de Maduro, e a líder María Corina Machado chegou a ser detida após um comício. Ela foi liberada após aliados denunciarem a prisão nas redes sociais.

Musk pede voto para extrema-direita alemã

Elon Musk pediu aos alemães que votem no partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições marcadas para 23 de fevereiro.

"Minha recomendação é que a Alemanha faça o mesmo [que os EUA]. Eu recomendo fortemente que as pessoas votem na AfD", disse Musk durante uma live na rede social X com a líder do partido, Alice Weidel.

De acordo com uma pesquisa publicada no começo da semana, o AfD tem 21,5% das intenções de voto, atrás dos conservadores, com 31%, mas à frente dos sociais-democratas do atual primeiro-ministro, Olaf Scholz, com 15,5%.

No ano passado, Musk também realizou uma live com o então candidato Donald Trump, antes de se engajar ativamente na campanha do republicano. Nessa quarta-feira, em editorial, o jornal Financial Times afirmou que o uso da rede X por Musk para apoiar a extrema-direita ameaça a democracia na Europa.

Mujica: 'Estou morrendo'

O ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, de 89 anos, disse que seu câncer de esôfago se espalhou para o fígado e não pode mais ser contido. "Não posso fazer nenhum tratamento bioquímico ou cirurgia porque meu corpo não aguenta", disse Mujica em uma entrevista publicada ontem.

"Peço é que me deixem em paz. Meu ciclo acabou. Sinceramente, estou morrendo. O guerreiro tem direito ao descanso", disse. Ele também revelou que quer ser enterrado em sua chácara, em uma comunidade rural na periferia de Montevidéu, ao lado de sua cadela. "Vou morrer aqui. Tem uma sequoia grande lá fora. Manuela está enterrada lá. Estou preenchendo a papelada para que eles possam me enterrar lá também. E é isso."

Ex-guerrilheiro de esquerda, Mujica governou o Uruguai de 2010 a 2015, depois de ter passado 15 anos na prisão, de onde foi solto pela última vez em 1985. Recentemente, participou ativamente da campanha presidencial de Yamandú Orsi, eleito em novembro.

França exige documento para acesso a sites pornô

A partir de amanhã, sites de pornografia terão de exigir uma prova de maioridade de seus usuários na França. Nesse primeiro momento, a obrigação se aplica a empresas sediadas no país ou de fora da União Europeia.

Os sites devem exigir o envio de um documento com foto ou usar um serviço independente que ateste a maioridade do usuário sem revelar sua identidade. A medida entra em vigor após uma longa disputa na Justiça entre o governo e os sites.

De acordo com a agência de monitoramento do setor digital da França (Arcom), 2,3 milhões de menores visitam regularmente sites pornográficos. Desde 2023, a França também exige que as redes sociais impeçam seu uso por menores de 15 anos, a não ser com autorização expressa dos pais.