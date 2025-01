'Grande secador de cabelo': por que incêndio nos EUA se espalha rápido?

Os ventos de Santa Ana, como são chamadas as rajadas que retiram a umidade das vegetações, são os responsáveis por alastrar os incêndios que tomam conta da Califórnia (EUA).

O que são esses ventos

Típicos da temporada. Os ventos de Santa Ana surgem quando uma área de alta pressão se instala próximo aos estados de região desértica, como Nevada, Utah, Idaho e uma parte do Oregon. "Ventos secos fluem de leste a oeste e chegam ao estado da Califórnia sem umidade", explica o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla em inglês).

Esses ventos ocorrem inúmeras vezes ao longo do ano. As temporadas podem durar poucos dias ou se estenderem até uma semana. Eles costumam ser mais intensos nos meses mais frios —entre o final de setembro e o mês de maio. Rajadas de até 160 km/h podem ser observadas nos períodos mais críticos.

Ação do vento pode ser comparada a um "grande secador de cabelo". Com a vegetação mais seca, plantas e árvores queimam mais facilmente. E é a velocidade dos ventos que tornam a propagação do fogo tão imprevisível. Quando o vento se estende por vários dias, fica mais difícil dos serviços de emergência conterem as chamas.

Especialistas sustentam que esta pode ser a pior tempestade de vento em uma década. Incêndios florestais são frequentes no oeste dos EUA e desempenham um papel importante no ciclo da natureza.

Mudanças climáticas influenciam. Cientistas advertem que as mudanças climáticas alteram os padrões e criam climas extremos, com secas mais prolongadas e intensas e incêndios mais vorazes e rápidos.

O que aconteceu

Fogo começou na última terça-feira (7). Segundo o jornal local Los Angeles Times, mais de 2.000 edificações já foram queimadas. Ordens de evacuação foram emitidas para pelo menos 130 mil pessoas. Três foram presas tentando furtar casas evacuadas.

Cinco pessoas morreram. Elas foram encontradas em edificações em Altadena, cidade próxima à Los Angeles. As causas da morte deles ainda não foram determinadas.

Um foco de incêndio em Hollywood restringiu o acesso a pontos turísticos do local. Áreas como a Calçada da Fama estão sob ordem de evacuação.

Dos cinco focos ativos, apenas dois já foram parcialmente contidos. Até às 11h30 (horário de Brasília), o chamado Lidia Fire, que já atingiu 348 acres, foi 40% apagado. Já o Hurst Fire, com 855 acres, teve 10% das chamas contidas. Os dois maiores, Palisades Fire (17.234 acres) e Eaton Fire (10.600 acres), além do Sunset Fire (43 acres, próximo à Hollywood), permanecem em chamas.

*Com informações da AFP