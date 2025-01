Ventilador ou climatizador? Saiba escolher um modelo para aliviar o calorão

Com a chegada do verão, os dias de altas temperaturas ficam cada vez mais frequentes. Para não sofrer tanto com o calor, algumas recomendações envolvem hidratação com muita água mineral e uso de roupas leves. Se for possível, ter um bom ventilador e/ou climatizador em casa também ajudará a manter o ambiente mais fresco.

O Guia de Compras UOL lista a seguir as diferenças entre os tipos de equipamentos e qual possui as melhores características para atender às suas necessidades. Confira:

Ventilador

A escolha do ventilador deve levar em conta a potência, a quantidade de pás, o formato delas, a rotação e o consumo elétrico.

O tradicional companheiro dos brasileiros para lidar com o calor funciona de modo bem simples: um motor elétrico movimenta as pás e desloca o ar para frente. E nem sempre uma maior quantidade de pás significa mais vento, mas elas ajudam. Alguns modelos são mais eficientes do que outros, devido ao formato.

É bastante comum que aparelhos com maior potência do motor também tenham maior rotação por minuto das pás. Contudo, fique atento para o barulho, que pode ser um pouco mais ruidoso do que você gostaria. O consumo elétrico desses motores também tende a ser maior.

É importante também checar o nível de que o ventilador emite. Atualmente, a maior parte dos fabricantes preza por ventiladores mais silenciosos. Porém, muitas vezes esse silêncio impacta a potência do aparelho. Avalie o que pesa mais na sua escolha.

Climatizador

Climatizadores são equipamentos que aumentam o conforto térmico, também ventilam e, em tese, melhoram a qualidade do ar nos cômodos da casa por aumentarem a umidade dos ambientes.

É o caso dos climatizadores multifunções, que não só deixam a temperatura mais agradável como alegam purificar e umidificar o ar. Ao pesquisar para compra, avalie a potência do motor, a capacidade de armazenamento de água (para a função umidificar) e o tempo de troca dos filtros.

*Com matéria de Lucas Santana, publicada em 20/01/2022.

