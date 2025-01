Vendas de carros na China dão salto anual de 12% em dezembro, com subsídios e promoções

As vendas de carros na China avançaram fortemente em dezembro, impulsionadas por subsídios do governo e promoções de fim de ano, à medida que as montadoras se mobilizaram para atingir metas anuais no maior mercado de veículos do mundo.

No varejo, as vendas de carros de passeio saltaram 12% em dezembro ante igual mês do ano anterior, a 2,64 milhões de unidades, segundo dados da CPCA, como é conhecida a associação chinesa do setor. Em relação a novembro, houve expansão de 8,7% nas vendas do mês passado.

O forte resultado veio em meio a um programa federal para incentivar a troca de carros, que ajudou a impulsionar a demanda, principalmente nos últimos meses de 2024, em um momento em que as montadoras se esforçaram para cumprir suas metas de desempenho.

Carros elétricos e híbridos representaram 47,6% do total das vendas em 2024, detalhou a CPCA.

Já as exportações de carros da China somaram 404 mil unidades em dezembro, alta de 6% na comparação anual e avanço de 2% em relação a novembro.

A Tesla, montadora americana de veículos elétricos com fábrica em Xangai, vendeu 93.766 carros no mês passado e exportou 10.839 unidades, de acordo com a CPCA. Fonte: Dow Jones Newswires.