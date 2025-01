Trump cumprimenta Pence e conversa com Obama no funeral de Jimmy Carter

Por Stephanie Kelly

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprimentou e apertou a mão de seu ex-vice-presidente, Mike Pence, nesta quinta-feira, enquanto membros do governo atual e de anteriores se reuniam no funeral do ex-presidente Jimmy Carter em Washington.

Trump e Pence têm tido uma relação tensa desde o final do primeiro mandato de Trump, de 2017 a 2021. Durante esse período, Pence serviu a Trump lealmente, mas recusou a exigência do chefe para anular sua derrota na eleição presidencial de 2020 no dia da certificação do resultado em 6 de janeiro de 2021, antes que os apoiadores do então presidente invadissem o Capitólio.

Nesta quinta-feira, no funeral de Carter, Pence se sentou atrás de Trump, que estava na segunda fila com outros ex-presidentes e primeiras-damas, incluindo o ex-presidente George W. Bush e Barack Obama. O presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris estavam na primeira fileira.

O ex-vice-presidente Al Gore estava sentado ao lado de Pence. Quando Trump entrou em sua fileira antes do serviço fúnebre, Gore se levantou e apertou a mão de Trump e, em seguida, Pence se levantou. Trump estendeu sua mão para Pence.

Trump e Pence apertaram as mãos com pouca expressão em seus rostos, e Pence acenou com a cabeça. Pence então apertou a mão da esposa de Trump, Melania, antes de todos se sentarem

Trump e Obama conversaram continuamente antes do funeral, com Obama acenando seriamente com a cabeça em resposta a Trump antes de começar a sorrir.

Pence não apoiou seu ex-chefe durante a eleição presidencial do ano passado, em que Trump venceu Kamala.

Ele disse que sua vida foi colocada em perigo em 6 de janeiro de 2021 e pediu aos eleitores das primárias republicanas que não escolhessem Trump como candidato à Casa Branca no ano passado.