Sem Censura comemora 40 anos com temporada em Salvador

Para celebrar os 40 anos de estreia do Sem Censura, a TV Brasil faz uma temporada de verão do programa na Bahia entre os dias 20 e 31 de janeiro. A produção apresentada por Cissa Guimarães será transmitida ao vivo do Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, em parceria com a TVE Bahia. O especial faz parte das comemorações do aniversário da tradicional roda de conversa lançada em 1985.

A novidade coincide com os 40 anos do axé music. Outro destaque da temporada do Sem Censura na capital baiana é a presença de plateia para acompanhar as entrevistas e performances dos artistas durante essas dez edições da produção da emissora pública.

O formato do programa segue a dinâmica atual com atrações musicais e bate-papo descontraído com vários convidados especiais e debatedores. O Sem Censura tem exibição de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 16h, com duas horas de duração.

"As expectativas são grandes para iniciar as comemorações de 40 anos do Sem Censura em Salvador. Vamos trazer algumas das atrações do Festival de Verão para dentro do programa e mostrar para o país todo na TV Brasil. A grande novidade é a presença de plateia. Estou mesmo bem animada. O público pode esperar muita alegria, cultura e informação boa", conta Cissa Guimarães.

A apresentadora revela a emoção de conduzir as entrevistas nessa fase. "Eu me sinto honrada de estar à frente da bancada do Sem Censura nessa marca histórica de 40 anos. Fico feliz em participar desse programa e, junto com toda a equipe, levar o melhor para o público. O Sem Censura é uma produção de prestígio, que sempre esteve preocupado com cultura, arte, informação e serviço de qualidade", afirma.

"O Sem Censura é um dos programas mais tradicionais da TV Brasil, teve importância na redemocratização do país e agora vive um novo momento, juntamente com a EBC", afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima. "Essa temporada de verão na Bahia é uma ótima comemoração e certamente será um marco para o programa e para a TV Brasil", completa.

O programa pode ser acompanhado no app TV Brasil Play, no YouTube da emissora e em formato de podcast no Spotify. O Sem Censura também tem horário alternativo na telinha do canal público, mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.