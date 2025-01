Sakamoto: Não haverá comunicação que resolva se inflação não baixar

A mudança na Secom (Secretaria de Comunicação Social) não será suficiente para melhorar a imagem do governo Lula, caso se mantenha a percepção entre os brasileiros de que o custo de vida e a inflação estão altos, disse o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (9).

Paulo Pimenta deixou a Secom e foi substituído pelo publicitário Sidônio Palmeira. O novo ministro, porém, pagou uma multa para encerrar uma ação com acusações de fraudes na execução de serviços de publicidade com o governo da Bahia, como revelou reportagem exclusiva do UOL.

O governo teve uma aula a céu aberto do que foi a campanha de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos. Lá, como no Brasil, o desemprego caiu a níveis historicamente baixos, o PIB aumentou mais do que em outros países e a renda cresceu, mas com inflação alta. No Brasil, isso influencia arroz, feijão, picanha. Nos EUA, aluguel e hipoteca.

Kamala não conseguiu dar uma resposta para a redução da percepção da qualidade de vida. No Brasil, essa é a grande discussão. Não adianta; não há comunicação que resolva se a inflação não baixar. Você não convencerá as pessoas de que está tudo bem se isso não acontecer. Caso contrário, o governo terá um problema.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, o setor de comunicação do governo federal precisa de um "chacoalhão" e corrigir problemas elementares que o fizeram perder terreno para os opositores no universo digital.

É claro que a comunicação do governo tem problemas, principalmente nas redes sociais. A forma como o governo se comunica não é a mesma da Secom. Quando se fala em comunicação do governo, é preciso haver uma centralidade. Há coisas básicas que não foram feitas na articulação política, na comunicação e na parte de redes de uma maneira geral. É necessário um chacoalhão.

Há uma parte da comunicação que não resolverá a questão institucional. Aí teria que ver PT, bases, movimentos sociais e grupos que apoiam o governo. É uma comunicação de guerrilha, mais ativa, de engajamento, que não são de responsabilidade do governo, mas de quem o apoia. É preciso haver um diálogo centralizado no PT e nesses movimentos da mesma forma que o bolsonarismo tinha. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do UOL News: