Rui Costa: Lula está avaliando e ainda não decidiu sobre reforma ministerial

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em um período de "reflexão" e ainda não decidiu sobre as mudanças que pode fazer no governo.

"O presidente está avaliando, não decidiu sobre mudanças no governo, está numa fase de reflexão", afirmou em entrevista à GloboNews nesta quinta-feira, 9. De acordo com ele, a saída do ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, se deu pelo fato de que o governo está entrando em um "novo momento da gestão".

"É como se tivesse terminado o primeiro tempo, estamos entrando no segundo tempo, dado inclusive às mudanças rápidas na forma de acessar comunicação pela população", comentou. O publicitário Sidônio Palmeira irá assumir o cargo de Pimenta. Segundo Costa, o novo ministro tomará posse na próxima terça-feira, 14, mas já está trabalhando e despachou hoje com Lula.

Lula pode fazer mudanças nos ministérios até dia 21

Rui Costa também disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá fazer a aguardada reforma ministerial até o dia 21 deste mês. Segundo ele, o presidente ainda está avaliando o cenário.

"O presidente está focando em aperfeiçoar a gestão. E, portanto, há um indicativo do presidente que as mudanças que ocorrerem ele quer fazer eventuais mudanças ainda neste mês", disse Rui Costa. Ele afirmou que haverá uma reunião ministerial no dia 21, e que as mudanças podem ser antes.

Antes das declarações do ministro da Casa Civil, a expectativa do mundo político era que as mudanças ficassem para depois das eleições para presidente da Câmara e do Senado, marcadas para o começo de fevereiro.

Rui Costa disse que Lula orientou seus ministros a não interferir nas eleições das duas Casas do Legislativo. Também afirmou que a expectativa é que haja diálogo entre o governo e os próximos presidentes da Câmara e do Senado.

Ele também afirmou que, se todos os Poderes cumprirem os acordos sobre emendas parlamentares, a crise em torno desse tema "será superada rapidamente".