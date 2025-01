Quem era o piloto que morreu na queda de avião em Ubatuba, no litoral de SP

O piloto Paulo Seghetto foi confirmado como a vítima fatal do acidente envolvendo um avião de pequeno porte em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Ele pilotava a aeronave que ultrapassou a pista do aeroporto da cidade, atravessou o alambrado e seguiu em direção à Praia do Cruzeiro. Outros quatro passageiros que estavam a bordo foram resgatados com vida e levados para a Santa Casa de Ubatuba.

Segundo informações de suas redes sociais, Seghetto trabalhava como piloto profissional desde 1997. Na época, iniciou sua carreira como copiloto na Sete Táxi Aéreo, onde permaneceu por 13 anos e chegou ao cargo de capitão de um Learjet 35, jato executivo bimotor de médio porte.

Entre 2010 e 2014, atuou como piloto na Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo. Desde então, dedicava-se à aviação executiva.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lamentou a morte do piloto em suas redes sociais. A aeronave saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), com cinco pessoas e tentou pousar em Ubatuba.

"Manifestamos nossa profunda solidariedade aos familiares e amigos do piloto Paulo Seghetto, que infelizmente não resistiu aos ferimentos", escreveu o chefe de Executivo em sua conta no X (antigo Twitter).

As condições meteorológicas eram ruins, com chuva e pista molhada, no momento em que a aeronave chegou ao litoral paulista. Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da cabeceira 09 e atingiu uma mulher e uma criança. Ambas estão com vida. Ao explodir, uma nuvem de fumaça tomou conta do céu.

Segundo o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava com operação negada para táxi aéreo, mas era regularizado para voos privados. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.

O avião que caiu pertencia à família Fries, de fazendeiros de Goiás. De acordo com informações preliminares, a empresária Mireylle Fries, seu marido, Bruno Almeida Souza, e os dois filhos do casal estavam a bordo no momento do acidente.

"Aos quatro passageiros da família Fries, dedicamos nossas orações, pedindo que Deus os abençoe e lhes conceda uma pronta e plena recuperação", disse Caiado.