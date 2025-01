Produção global de algodão em 2024/25 deve aumentar 5,1%, prevê Icac

São Paulo, 9 - A produção mundial de algodão deve somar 25,36 milhões de toneladas na temporada 2024/25, que começou em agosto passado, informou o Conselho Consultivo Internacional do Algodão (Icac, na sigla em inglês) em relatório mensal. O volume representa aumento de 5,1% ante a estimativa para a temporada 2023/24, de 24,12 milhões de toneladas. Para o Brasil, o conselho estima produção de 3,70 milhões de toneladas em 2024/25, aumento de 15,6% ante a temporada anterior.O consumo global em 2024/25 deve aumentar 1,76% ante a temporada anterior, para 25,42 milhões de toneladas. As exportações devem diminuir 2%, para 9,67 milhões de toneladas, disse o Icac. Já os estoques finais podem cair 0,2%, para 18,52 milhões de toneladas.As estimativas de preço para o índice A na temporada 2024/25 vão de 92 centavos a 97 centavos de dólar por libra-peso, com média de 94 cents.