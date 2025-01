Presidente do Fed da Filadélfia diz esperar cortes de juros, mas vê incerteza considerável

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, disse nesta quinta-feira que ainda espera que o banco central dos Estados Unidos corte a taxa de juros, mas acrescentou que a trajetória da política monetária está obscurecida por uma considerável incerteza econômica.

"Ainda nos vejo em uma trajetória de redução da taxa de juros", disse Harker no texto de um discurso a ser proferido na Associação Nacional de Diretores Corporativos.

"Olhando para tudo o que está diante de mim agora, não estou prestes a sair desse caminho ou dar meia-volta", disse ele, acrescentando que "a velocidade exata com que continuarei nesse caminho dependerá totalmente dos próximos dados."

Os comentários foram os primeiros de Harker desde a reunião do mês passado, quando o Fed cortou os juros em 25 pontos-base, para a faixa de 4,25% a 4,50%, e reduziu o número de reduções esperadas para 2025, em meio a previsões que veem níveis mais altos de inflação.

Harker não tem direito a voto no Comitê Federal de Mercado Aberto neste ano e enfrenta a aposentadoria compulsória devido às regras do Fed.

Em seus comentários, ele disse que "os fundamentos gerais de nossa economia continuam fortes", mas, mesmo assim, afirmou que "continuamos em tempos muito instáveis", o que limita o fornecimento de orientações sobre o que está por vir na trajetória da política monetária.

"Em um mundo incerto, a política (monetária) precisa permanecer dependente de dados e melhor posicionada para lidar com os riscos futuros", disse Harker.

Ele também disse que "os fundamentos de nossa macroeconomia permanecem fortes" e que, embora a inflação permaneça mais alta do que o desejado, o Fed tem tido sucesso em reduzir as pressões dos preços, mas observou que o retorno da inflação à meta de 2% está demorando mais do que o esperado.