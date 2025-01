Prefeito nomeia noiva estudante de medicina e pai como secretários no Ceará

Do UOL, em Brasília

O prefeito de Moraújo (CE), Ruan Lima (PSD), escolheu a noiva, uma estudante, para ser a secretária de Saúde do município. Também colocou o pai no primeiro escalão da prefeitura.

O que aconteceu

Ruan Lima, 32, começou o primeiro mandato em 1º de janeiro. Durante a cerimônia de posse, mencionou os parentes ao falar sobre o "time" que vai auxiliá-lo: "Eu não prometi nenhuma secretaria. Fiz questão de colocar pessoas técnicas para me ajudar", disse o prefeito da cidade de 8.500 habitantes, a cerca de 300 km de Fortaleza.

Leticia Luna Osterno, noiva do prefeito, tem 25 anos e é estudante de medicina. Ela está "no último ano de internato" e também atua como empresária, segundo uma rede social de Lima. O internato é um estágio obrigatório, feito nos últimos períodos da graduação de medicina.

O número 2 da estudante na prefeitura será o subsecretário, Iramar Moreira. O currículo publicado pelo prefeito indica que o auxiliar é bacharel em enfermagem e especialista em Saúde Pública, pós-graduado. Trabalhou como plantonista em hospital e gerente de UBS (Unidade Básica de Saúde).

Anúncio da secretaria da Saúde de Moraújo, Letícia Luna Osterno Dionízio, e do subsecretário, Iramar Vieira Moreira Imagem: Reprodução/Instagram Ruan Lima

Segundo o prefeito, são "duas pessoas de alta confiança". Ruan Lima declarou, em seu perfil, que ambos têm capacidade "de fazer o melhor pela saúde da nossa gente". O UOL tentou contato com o prefeito e com a secretária, mas não houve retorno. A reportagem não localizou Alex Lima nem informações sobre o salário dos secretários.

A estudante atuará com formulação e execução de políticas públicas, além da gestão de recursos na saúde. Em 2024, o governo federal direcionou R$ 5,8 milhões ao Fundo Municipal de Saúde de Moraújo. O repasse tinha como objetivo, por exemplo, a aplicação em atenção primária —consultas, exames e vacinas—, gestão do SUS e assistência farmacêutica. O município tem 11 estabelecimentos de gestão municipal, como pronto atendimento, clínica, posto e centro de saúde.

Sabemos o quanto a saúde representa em uma gestão, assim trabalharemos em prol do nosso melhor para a população moraujense, visando uma saúde mais humanizada, tendo como base nossos princípios fundamentais do SUS: equidade, integralidade e universalidade. Uma equipe unida faz toda a diferença. Faremos história, com Deus sempre a nos guiar.

Leticia Osterno, secretária de Saúde de Moraújo

O pai do prefeito é o empresário Alex Lima, a quem ele se refere como "braço-direito". "É meu secretário de Relações Institucionais, pessoa da minha confiança. Junto comigo, vai fazer história dentro do município", disse Ruan, no dia da posse. A secretaria tem como missão "captar projetos e recursos" junto ao governos estadual e federal.

Alex Lima traz consigo uma vasta experiência no setor privado, além de sólidas relações políticas que, sem dúvida, elevarão Moraújo a um novo patamar.

Ruan Lima, prefeito de Moraújo

Na posse, o prefeito também afirmou que o secretário de Desenvolvimento Agrário era seu "primo Marquinhos". Marcos Aurélio Araújo é engenheiro e já foi presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Moraújo. "É uma pessoa capacitada, não tenho dúvidas que fará um grande trabalho", disse.

Quem é o prefeito

Ruan e o pai, Alex Lima, secretário de Assuntos Institucionais Imagem: Reprodução/Instagram Ruan Lima

Lima foi eleito com 4.028 votos (52%). O prefeito é ex-piloto de carro de rally, trabalhava em um haras de cavalos de raça no Maranhão e é próximo ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho - autoridades com negócios no mercado de equinos.

A atuação política do prefeito é anterior ao início do mandato. Em dezembro de 2023, Ruan Lima celebrou ter conseguido R$ 963 mil com o deputado federal Domingos Neto (PSD-CE) para a área da saúde de Moraújo.

Lima trabalhava em São Luís (MA), mas a mãe e a avó materna têm raízes em Moraújo. Na cerimônia de posse, o prefeito disse que estava "visando nada além do que fazer história onde a minha família surgiu".

É nepotismo?

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que é proibida a nomeação de familiares até o 3º grau, por violação ao princípio da moralidade. Primos são considerados parentes de 4º grau. A norma vale para posições administrativas, como funções comissionadas.

Estão livres da regra os cargos de natureza política. Ou seja, parentes podem ser nomeados como secretários municipais e estaduais desde que tenham formação adequada para a posição. Não pode haver um "desvio de finalidade da nomeação".