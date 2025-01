Petróleo sobe 1% enquanto clima frio nos EUA e na Europa impulsiona demanda por combustível

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram mais de 1% nesta quinta-feira, enquanto o clima frio atinge partes dos Estados Unidos e da Europa e aumenta a demanda por combustíveis de inverno.

Os preços futuros do petróleo Brent subiram 0,76 dólar, ou 1%, 76,92 dólares por barril. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA subiram 0,60 dólar, ou 0,82%, a 73,92 dólares.

Na quarta-feira, ambos os índices de referência caíram mais de 1%.

O aumento desta quinta-feira é "definitivamente o início da demanda de combustível de inverno aqui nos EUA", disse John Kilduff, sócio da Again Capital em Nova York.

Partes do leste do Texas até o oeste da Virgínia estavam sob um alerta de tempestade de inverno nesta quinta-feira, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, cobrindo grandes áreas do Arkansas, Tennessee e Kentucky.

Os futuros do diesel com teor de enxofre ultrabaixo estavam sendo negociados a cerca de 2,38 dólares o galão, o valor mais alto desde 8 de outubro, de acordo com dados da LSEG.

Os analistas do JP Morgan estimam que, nos Estados Unidos, Europa e Japão, para cada grau Fahrenheit que a temperatura cai abaixo da média de 10 anos, há um aumento de 113.000 barris por dia (bpd) na demanda por óleo para aquecimento e propano "à medida que as temperaturas mais baixas levam os consumidores a aumentar o aquecimento".

Condições extremas de inverno podem levar a interrupções na oferta de petróleo, já que as temperaturas congelantes podem causar congelamentos temporários e cortes na produção, disseram os analistas do JP Morgan.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Paul Carsten em Londres, Yuka Obayashi e Trixie Yap)