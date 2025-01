Tales: Sem sucessores, homens como Mujica e Lula não aparecem por aí

Esquerdistas como o ex-presidente Pepe Mujica, no Uruguai, e até mesmo o presidente Lula (PT), no Brasil, ainda não conseguiram eleger o seu respectivo sucessor, opinou o colunista Tales Faria no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (9).

O problema do Lula hoje é que ele ainda não possui um sucessor, não foi criado ainda o sucessor do Lula aqui no Brasil. O Mujica acredita ter criado ou elegeu seu sucessor. Ele acabou de eleger o novo presidente do Uruguai, mas tem que ver... dificilmente homens como Lula e Mujica aparecem por aí, não é fácil. Tales Faria, colunista do UOL

Nos bastidores, lideranças do PT já discutem a possibilidade de Lula não se lançar como candidato à reeleição em 2026. Elas avaliam que o presidente pode desistir caso sua popularidade ou a aprovação do seu governo atinjam níveis satisfatórios. O petista também tem enfrentado problemas de saúde.

Lula enxergaria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como seu sucessor natural para concorrer à Presidência da República, mas enfrentaria resistência dentro do próprio partido.

Já o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, apesar de eleger o seu pupilo Yamandú Orsi na última eleição, também não tem o seu sucessor consolidado. Nesta quinta, aos 89 anos, Mujica afirmou ao jornal local Búsqueda que o câncer de esôfago de que trata se espalhou para o fígado e que não há mais expectativa de contê-lo.

Ele não pretendia ser presidente para sempre, não pretende. Já entendeu que as coisas são passageiras, inclusive a própria vida. Tales Faria, colunista do UOL

Especialista: 'Piloto forçou pouso em pista molhada'

No UOL News, o especialista em gerenciamento de risco Gerardo Portela afirmou que as condições climáticas não estavam favoráveis e que o piloto forçou pouso na pista molhada.

A pista e as condições climáticas não estavam favoráveis a esse pouso. Houve um problema de aderência. Como falamos da questão do atrito, ele precisa controlar a aeronave para decolar, mas ainda muito mais para pousar, tratando-se principalmente de uma pista curta, limitada. Então muitas vezes a decolagem é feita em outro local, distante, com condições climáticas diferentes.

Essa é uma região conhecida pela dificuldade para pousos em condições visuais porque chove muito. É a área de Ubatuba, Paraty e Angra dos Reis — inclusive a usina nuclear foi construída ali justamente porque é um dos lugares do Brasil onde mais chove. Há muita nebulosidade, umidade e nuvens.

Existem vários aeródromos ali. Esse piloto tentou fazer o pouso e ainda havia bastante combustível, mas talvez não o suficiente para sair da região. Ele forçou o pouso numa pista molhada. Era o que ele tinha e provavelmente não conseguiu reduzir a velocidade. Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco

Assista ao comentário abaixo:

Portela: 'Se me dessem passagem, escolheria ir de carro'

Ainda durante o UOL News, Portela afirmou que, se me oferecessem a opção de voar com essa aeronave e nesse aeródromo, preferiria ir de carro.

Eu, por exemplo, se me oferecessem uma passagem nessa aeronave para esse aeródromo, eu preferiria ir de carro. No meu entendimento, descartaria esse risco de voar com uma aeronave como essa, nesse aeródromo precário.

Gerardo Portela, especialista

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do UOL News: