'Estamos enfrentando uma máfia', diz Paes ao adiar implementação do Jaé

Ao anunciar o adiamento do Jaé —novo sistema de bilhetagem eletrônica no transporte na cidade do Rio —, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), acusou o setor de ônibus de dificultar a implantação e citou o enfrentamento a uma "máfia dos transportes".

O que aconteceu

A prefeitura anunciou na tarde de ontem (8) o adiamento do uso exclusivo do novo bilhete único, o Jaé. De acordo com Paes, a previsão ficou para julho, e não mais para 1° de fevereiro, em todos os tipos de transporte municipais, como ônibus, BRT, vans e VLT.

Paes criticou empresários de ônibus. Ele afirmou que a Prefeitura do Rio enfrenta uma "máfia" formada por empresários de ônibus e acusou a Riocard, responsável pela bilhetagem.

Estamos enfrentando uma turma que é uma máfia, que já fizeram tudo que vocês conhecem. Eles estão incomodadíssimos com isso. Mafiosos que fazem essa caixa-preta há muito tempo no Rio. Eles não vão nos deter. Vamos dar transparência a esse sistema e pagar um preço justo. Nós estamos tirando da mão dos empresários de ônibus as raposas, a possibilidade de cuidarem do galinheiro.

Quando pensarem no Riocard, esqueçam a tecnologia. É do cara da Fetransport. É do dono da empresa de ônibus que explora o trabalhador, que não dá condições, que não liga o ar-condicionado. Estamos invertendo essa lógica e fomos até o Supremo Tribunal Federal para vencer essa luta.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

Riocard nega as acusações e diz que sempre apoiou o novo processo de transição de bilhetagem feito pela prefeitura. "A Riocard Mais esclarece que sempre apoiou o processo de transição para o novo sistema de bilhetagem da Prefeitura. Mesmo ciente de que a mudança não era uma necessidade dos passageiros de transportes municipais, a empresa respeitou a decisão da Secretaria Municipal de Transportes e colaborou integralmente, acatando todas as determinações, inclusive às que não eram favoráveis aos clientes, como a restrição de acesso a serviços importantes", afirmou, em nota.

Empresa afirma que ofereceu proposta para a Secretaria Municipal de Transportes sobre os bilhetes intermunicipais. "Em relação ao Bilhete Único Intermunicipal, a Riocard Mais ofereceu como solução a manutenção de um validador em cada meio de transporte municipal para uso exclusivo do benefício tarifário do Estado, proposta que não foi aceita pelos representantes da Secretaria Municipal de Transportes."

Segundo a Prefeitura do Rio, a nova bilhetagem vem para facilitar a vida dos passageiros e também dar mais transparência. De acordo com a gestão municipal, o novo sistema eletrônico permitirá a contagem do número de passageiros e dará acesso a dados de arrecadação.

Integração ainda é uma barreira para a implementação do novo sistema. O Jaé não é aceito em trens, metrô, barca, sistemas operados pela Riocard.