Oposição na Venezuela planeja protestos na véspera da posse de Maduro

Os partidos de oposição da Venezuela e seus apoiadores devem realizar protestos em todo o país nesta quinta-feira (9), em um esforço de última hora para pressionar o presidente Nicolás Maduro, um dia antes de ele tomar posse para seu terceiro mandato de seis anos.

A oposição e o partido governista estão presos em uma disputa contínua sobre a eleição presidencial do ano passado, que ambos afirmam ter vencido.

A autoridade eleitoral e o tribunal superior do país afirmam que Maduro, cujo mandato tem sido marcado por uma profunda crise econômica e social, venceu o pleito de julho, embora nunca tenham publicado os resultados detalhados.

O governo, que tem acusado a oposição de fomentar conspirações fascistas contra ele, disse que prenderá o líder da oposição, Edmundo González, caso ele retorne ao país, e deteve membros e ativistas oposicionistas importantes no período que antecedeu a posse.

A oposição diz que González, de 75 anos, venceu a eleição com uma vitória esmagadora. Ela publicou as contagens de votos como evidência, ganhando o apoio de governos de todo o mundo, inclusive dos Estados Unidos, que consideram González como o presidente eleito.

María Corina Machado, que é a líder de oposição mais popular do país, mas que foi impedida de concorrer em 2024, prometeu se juntar aos manifestantes nesta quinta-feira. A presença marcaria sua primeira aparição pública desde que se escondeu em agosto.

Machado, de 57 anos, tem pedido aos manifestantes que encham pacificamente as ruas e solicitado repetidamente aos membros da polícia e das Forças Armadas - que guardavam as seções eleitorais durante a eleição - que apoiem a vitória de González.

Maduro, de 62 anos, está no poder desde 2013. Ele conta com o apoio veemente dos líderes militares e dos serviços de inteligência, que são dirigidos por aliados próximos do poderoso ministro do Interior, Diosdado Cabello.

"Estou convencido de que nada acontecerá", disse Cabello na televisão estatal na segunda-feira. "Mas isso não significa que baixaremos a guarda."

O governo implantou uma forte segurança militar em Caracas, especialmente perto do Palácio de Miraflores. Espera-se que o partido governista também organize uma marcha.