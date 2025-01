Fogo na Califórnia: imagens mostram destruição; incêndios chegam ao 3º dia

Os incêndios florestais na Califórnia chegaram ao terceiro dia nesta quinta-feira (9). Área de 27 mil acres foi destruída, o que corresponde a mais de 10,8 mil campos de futebol. Cinco focos de incêndio são registrados pelos bombeiros da Califórnia.

O que aconteceu

Fogo começou na última terça-feira (7). Segundo o jornal local Los Angeles Times, mais de 2 mil edificações já foram queimadas. Ordens de evacuação foram emitidas para pelo menos 130 mil pessoas. Três foram presas tentando furtar casas evacuadas.

8.jan.2025 - Ordens de evacuação foram emitidas para pelo menos 130 mil pessoas devido aos incêndios florestais que atingem a Califórnia Imagem: Robyn Beck / AFP

Cinco pessoas morreram. Elas foram encontradas em edificações em Altadena, cidade próxima à Los Angeles. As causas da morte deles ainda não foram determinadas.

Um foco de incêndio em Hollywood restringiu o acesso a pontos turísticos do local. Áreas como a Calçada da Fama estão sob ordem de evacuação.

08.jan.25 - Um helicóptero realiza um lançamento de água, enquanto fumaça e chamas sobem do incêndio Sunset nas colinas com vista para o bairro de Hollywood em Los Angeles, Califórnia, EUA Imagem: David Swanson/REUTERS

Na quarta-feira (8), o presidente dos EUA, Joe Biden, emitiu uma Declaração Presidencial de Grande Desastre. Medida permite que governos estaduais, tribais e locais tenham assistência financeira para apagar os incêndios — isso abaterá pelo menos 75% dos custos do governo da Califórnia com o combate às chamas. Governo federal também enviou cinco aviões-tanque grandes, dez helicópteros e dezenas de veículos para ajudar a apagar as chamas.

Dos cinco focos ativos, apenas dois já foram parcialmente contidos. Até às 11h30 (horário de Brasília), o chamado Lidia Fire, que já atingiu 348 acres, foi 40% apagado. Já o Hurst Fire, com 855 acres, teve 10% das chamas contidas. Os dois maiores, Palisades Fire (17.234 acres) e Eaton Fire (10.600 acres), além do Sunset Fire (43 acres, próximo à Hollywood) permanecem em chamas.

8.jan.2025 - Casas e carros ficaram destruídos em Los Angeles devido aos incêndios florestais que atingem a Califórnia Imagem: AGUSTIN PAULLIER / AFP

Bombeiros estão encontrando hidrantes com baixa pressão ou fora de serviço. Aviões estão ajudando no combate às chamas, de acordo com a NBC News. As causas do incêndio estão sob investigação.

Quase 350 mil estão sem energia. Segundo a plataforma PowerOutage.com, 349.878 pessoas estão sem luz no estado da Califórnia. A maioria delas (174 mil) em Los Angeles, área mais afetada pelo fogo.

8.jan.2025 - Imagem aérea mostra fumaça dos incêndios florestais na Califórnia Imagem: Patrick T. Fallon / AFP

8.jan.2025 - Policiais resgatam um idoso durante incêndio florestal em Altadena, na Califórnia Imagem: Robyn Beck / AFP

8.jan.2025 - Uma casa queima em Los Angeles devido aos incêndios florestais que atingem a Califórnia Imagem: AGUSTIN PAULLIER / AFP