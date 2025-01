Moraes diz que big techs só irão operar no Brasil se respeitarem a lei

Esta é a newsletter Pra Começar o Dia. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moares disse ontem que as big techs só continuarão a operar no Brasil "se respeitarem a legislação brasileira", independentemente "de bravatas de dirigentes". O ministro reagiu às declarações dadas no dia anterior pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, que anunciou mudanças em suas práticas de moderação de conteúdo que devem encerrar o programa de checagem de fatos. Sem citar países específicos, Zuckerberg atacou os judiciários da América Latina, aos quais chamou de "secretos". A resposta de Moares foi dada em uma roda de conversa feita no Supremo como parte do evento em memória dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ele disse que as causas desses eventos estão evidentes nas redes sociais e defendeu a regulamentação das plataformas para proteger a democracia e impedir novos ataques. Leia mais.

Lula lembra atos golpistas e defende punição aos responsáveis. Em um ato organizado pelo Palácio do Planalto e com a presença de representantes dos três poderes, o presidente fez uma alusão ao filme de Walter Salles 'Ainda estou aqui' para falar sobre a tentativa de golpe de estado. "Ainda estamos aqui para dizer que estamos vivos, que democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 janeiro de 2023". Em outro momento do discurso, o presidente voltou a defender punição aos responsáveis. O STF condenou até o momento 375 pessoas pelos atos, que resultaram na denúncia de 1.682 envolvidos. O dia de memória dos atos teve também uma manifestação de partidos de esquerda na Praça dos Três Poderes e ainda a entrega de peças depredadas na invasão da sede dos poderes agora restauradas. Saiba como foi.

Fogo na Califórnia mata cinco pessoas e Biden declara desastre de grande proporção. O presidente dos EUA emitiu uma Declaração Presidencial de Grande Desastre sobre os incêndios florestais que atingem o estado da Califórnia e já provocaram a morte de cinco pessoas. As autoridades também informaram que há um "número significativo" de feridos, sem dar detalhes sobre a condição de saúde deles. A declaração de emergência permite que governos estaduais, tribais e locais tenham assistência financeira para apagar os incêndios. O governo federal também enviou cinco aviões-tanque grandes, dez helicópteros e dezenas de veículos para ajudar a apagar as chamas. Mais de 13 mil casas estão em áreas que devem ser tomadas pelas chamas ou já foram destruídas. Segundo a polícia de Los Angeles, 32,5 mil pessoas receberam ordem de evacuação. Na madrugada de hoje, outro foco de incêndio atingiu um parque perto das colinas de Hollywood provocando pânico. Imagens de TV mostraram turistas com malas deixando hoteis a pé, perdidos em meio ao trânsito pesado.

Governo de SP confirma que surto de virose no litoral foi provocado por norovírus. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou ontem a presença de norovírus em amostras de fezes humanas coletadas na Baixada Santista. Segundo o governo, o norovírus é um tipo de vírus que é transmitido por via fecal-oral. Ou seja, quando partículas eliminadas por fezes infectadas chegam até as vias orais. Os sintomas são diarreia, dor de cabeça e muscular, além de febre baixa, e podem durar até três dias. Ainda não há informações sobre a fonte de contaminação. A virada do ano no litoral paulista foi marcada por um surto de virose e muitos turistas e moradores buscaram atendimento médico, sobrecarregando o sistema de saúde.

Brasil tem mortandade em massa de corais causado pelo aquecimento do oceano. Um relatório elaborado a partir do monitoramento de um ano em 18 pontos estratégicos entre os litorais do Ceará até Santa Catarina mostrou que os recifes de coral na costa e nas ilhas oceânicas estão sob grave ameaça. O projeto Coral Vivo diz que o aumento da temperatura dos oceanos em 2024, agravado pelas mudanças climáticas, resultou no branqueamento em massa e na mortandade desses ecossistemas, no pior cenário já registrado no país. O branqueamento ocorre quando os corais expulsam as algas coloridas que vivem em seus tecidos e, sem elas, ficam pálidos e vulneráveis à fome e a doenças. O fenômeno não se registre ao Brasil, em 2024 o branqueamento em massa ao redor do mundo registrou uma extensão recorde. Saiba mais.