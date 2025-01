Moeda dos Brics não existe e não está sendo cotada a US$ 45

É falso que exista uma "moeda dos Brics" e que estaria sendo cotada a US$ 45 (o equivalente a R$ 274).

O que diz o post

Em um vídeo, uma mulher afirma que "1 Brics vale 45 dólares", publicado originalmente no TikTok, também foi compartilhado no Facebook.

"A moeda já existe, já está acontecendo o processo de desdolarização mundial. Os países dos BRICS já negociam sem dólar. Negociam com iene, com real, e a moeda dos BRICS já existe e já tem cotação. É por isso que o Trump está tão desesperado, dizendo que vai taxar os BRICS em 100%. Tolice, não vai resolver. A desdolarização mundial é irreversível", diz a mulher.

"O FMI diz que, até 2027, o bloco dos BRICS vai responder por 33,9% do PIB mundial e vai ultrapassar o G7, o famoso G7, os sete países mais ricos, que ficarão com 28% do PIB mundial. Dá ou não dá para o Trump se desesperar? Dá ou não dá para o mercado se desesperar, jogando o dólar lá para cima para pressionar um dos fundadores dos BRICS, que é o Brasil?", completa.

Porque é falso

Governo brasileiro nega a existência da moeda e o processo de "desdolarização" mencionado. Em nota, a Secom (Secretaria de Comunicação) afirmou que ambos tópicos "não estão em discussão". Leia a nota completa:

Não está em discussão a criação de uma moeda do Brics ou de um projeto de 'desdolarização'. As Declarações de Joanesburgo (2023) e de Kazan de (2024) fazem referência ao estabelecimento de diálogo entre Ministros da Fazenda e presidentes de Bancos Centrais dos países do Brics sobre o desenvolvimento de instrumentos de pagamento - a exemplo da possível utilização de moedas locais - para facilitar os fluxos de comércio e investimento entre os países do Brics e com os países do Sul Global.

Secom, em nota ao UOL Confere

Ministro indiano negou que Brics queira enfraquecer o dólar (aqui). Os comentários foram feitos uma semana depois que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, exigiu que os países membros do Brics se comprometessem a não criar uma nova moeda ou apoiar outra moeda que substituísse o dólar (aqui) ou enfrentassem tarifas de 100%.

Presidente russo defendeu que bloco use menos a moeda americana. Putin defendeu, em 2024, a criação de um "arranjo" de reservas internacionais e a redução do uso do dólar (aqui), além da criação de um sistema paralelo de troca de informações entre bancos centrais, mas rejeitou, mesmo assim, a criação de uma moeda única.

O bloco tem três pilares principais de cooperação: política e segurança; financeira e econômica; e cultural e pessoal. Um dos objetivos do grupo é discutir formas para alterar a governança global (aqui) —como o Conselho de Segurança da ONU. Outra prioridade é estabelecer novas formas de financiamento aos países emergentes. Comandado pela ex-presidente Dilma Rousseff, o NDB, conhecido como Banco do Brics, foi criado como uma alternativa ao FMI (Fundo Monetário Internacional) e ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Viralização. O vídeo tinha 69,8 mil visualizações e mais de 9.700 compartilhamentos no TikTok até esta quinta-feira (9).

*Com informações da Reuters e de Letícia Casado, colunista do UOL