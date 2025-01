Ministério Público diz que vai investigar queda de avião em Ubatuba (SP)

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) informou que vai apurar as circunstâncias que levaram à queda de um avião na manhã desta quinta-feira (9) em Ubatuba. Cinco pessoas estavam a bordo no momento do acidente, sendo quatro passageiros e o piloto, que morreu.

O que aconteceu

Objetivo é analisar fatos e apontar eventuais responsabilidades. Investigação foi instaurada pelo promotor de Justiça Tiago Antonio de Barros Santos

Ministério Público também quer verificar a regularidade da aeronave e do Aeroporto de Ubatuba. O promotor já solicitou informações preliminares à Prefeitura de Ubatuba, à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Foi dado prazo de 48 horas para atendimento das demandas.

Cinco pessoas, sendo quatro passageiros e o piloto, estavam no avião de pequeno porte que saiu da pista e explodiu na Praia do Cruzeiro. O piloto, identificado como Paulo Seghetto, ficou preso às ferragens e não resistiu. O profissional morava em Goiânia, mas era natural de Ribeirão Preto (SP). A identificação dele foi confirmada ao UOL pelo Aeroporto Municipal de Mineiros.

Os quatro passageiros foram resgatados vivos. Uma outra pessoa que passava pelo local no momento do acidente torceu o pé e precisou de atendimento.

As cinco vítimas foram levadas para a Santa Casa de Ubatuba e, depois, transferidas para Caraguatatuba, cidade próxima. O avião pertence à família Fries. Estavam na aeronave a empresária Mireylle Fries, o marido dela, Bruno Almeida, e os dois filhos do casal, segundo a prefeitura de Mineiros (GO).

A mãe das crianças passou por cirurgia de emergência na Santa Casa de Ubatuba. Não há detalhes de qual procedimento foi realizado.

Avião explodiu após ultrapassar pista em aeroporto

O acidente aconteceu na praia do Cruzeiro, ao lado do Aeroporto Estadual de Ubatuba. A aeronave tentava pousar. O voo partiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), segundo a Rede VOA, concessionária responsável pelo aeroporto de Ubatuba.

Uma equipe Cenipa já está no local e realiza os registros e os procedimentos para que a via possa ser liberada para o tráfego. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e a Petrobras analisaram o espaço e providenciaram uma barreira no mar para conter o combustível que vazou da aeronave.

Uma câmera de segurança gravou o momento em que a aeronave saiu da pista em alta velocidade e explodiu. Pessoas passavam pelo calçadão no momento do ocorrido. Inicialmente, a prefeitura havia dito que três pedestres também estavam entre as vítimas, mas 12h32 atualizou a informação, esclarecendo que apenas uma pessoa se feriu tentando correr.

Chovia no momento do acidente e pista estava molhada. Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da Cabeceira 09, e parou no mar. Ubatuba foi uma das cidades com maior quantidade de chuvas no estado nas últimas 24 horas, conforme a Defesa Civil de São Paulo. Segundo o município, nas últimas 12h choveu 41 milímetros.

Aeronave tinha capacidade para oito pessoas. O avião foi fabricado em 2008 pela Cessna Aircraft, segundo Registro Aeronáutico Brasileiro. Ele estava em nome de uma família de produtores rurais de Goiás. O UOL tenta contato com os donos da aeronave.