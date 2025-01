Médica é indiciada por encomendar a morte do marido em Sergipe

A Polícia Civil de Sergipe indiciou a médica Daniele Barreto, presa por suspeita de encomendar o assassinato do marido, o advogado José Lael de Souza Rodrigues, 42, morto em setembro de 2024.

O que aconteceu

Daniele Barreto e outras seis pessoas foram indicadas por duas práticas criminosas: os suspeitos vão responder por homicídio duplamente qualificado pela morte de José, e por tentativa de homicídio qualificado já que no momento do atentado o filho do advogado ficou ferido.

Polícia também solicitou à Justiça que a prisão temporária dos suspeitos seja convertida para preventiva. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe disse que a medida é necessária para transferir os presos para o sistema prisional do estado.

Denúncia foi encaminhada ao Ministério Público de Sergipe, que dará prosseguimento ao caso. O UOL entrou em contato com MP e o Tribunal de Justiça sergipano, e aguarda retorno. A reportagem também procurou a defesa da médica. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.

Entenda o caso

José Lael era advogado criminalista e foi morto por dois homens, que o abordaram e desceram de uma motocicleta e dispararam contra o carro da vítima. O crime aconteceu em 18 de setembro na avenida Jorge Amado, no bairro Jardins, zona sul da capital sergipana.

O filho dele, que estava no carro, Guilherme Rodrigues, 20, também era alvo dos criminosos. Ele foi atingido, mas sobreviveu ao ataque.

Eles tinham saído de casa para comprar um açaí, a pedido de Daniela, afirmou a delegada Alcoforado. As vítimas começaram a ser perseguidas assim que deixaram o prédio em que moravam.

Temos imagens tanto da esposa, quanto de sua amiga, em um bairro periférico [onde teriam sido contratados os pistoleiros] alguns dias antes. Inclusive, no dia do crime, a amiga e a secretária da esposa estavam nesse bairro, em um carro, e receberam os dois indivíduos responsáveis pela ação delitiva. A partir daí não havia mais dúvidas da participação delas também no crime.

Juliana Alcoforado

Daniela é uma médica cirurgiã famosa em Sergipe e acumulava mais de 140 mil seguidores no Instagram. Ela pleiteou à Justiça prisão domiciliar sob justificativa de ter filho menor de idade, e nega envolvimento na morte do marido.