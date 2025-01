Mais de 50 mil sírios voltaram para casa da Turquia desde queda de Assad

Mais de 50 mil refugiados sírios cruzaram a fronteira turca para voltar para casa desde que o presidente Bashar al-Assad foi derrubado por rebeldes liderados por islamistas há um mês, disse o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, nesta quinta-feira (9).

"Em um mês, 52.622 retornaram voluntariamente ao seu país, com segurança e dignidade", disse o ministro aos repórteres do lado de fora do posto de fronteira de Cilvegozu, na província de Hatay, no sul da Turquia.

As autoridades turcas haviam indicado anteriormente que, nos 17 dias após a queda de Bashar al-Assad, 30.663 sírios haviam retornado ao seu país.

Dos repatriados, 41.437 retornaram à Síria com suas famílias e 11.185 retornaram sozinhos, de acordo com o ministro.

A Turquia, que compartilha uma fronteira de mais de 900 km com a Síria, é o lar de cerca de 2,92 milhões de sírios que fugiram da guerra civil que eclodiu no país em 2011.

As autoridades turcas, buscando apaziguar o sentimento antissírio entre sua população, permitem que um membro de cada família de refugiados viaje para a Síria e retorne à Turquia no máximo três vezes até 1º de julho de 2025, para dar-lhes tempo de se preparar para voltar ao seu país de origem.

