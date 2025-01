Lula visita galeria dos ex-presidentes no Planalto e critica Bolsonaro: foi eleito por mentiras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma visita, no começo da tarde desta quinta-feira, 9, à galeria dos ex-presidentes da República, situada no térreo do Palácio do Planalto, e fez críticas à forma como a exposição foi montada. Ele pediu alterações sobre as informações que constam e ironizou os quadros dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro.

A galeria dos ex-chefes do Executivo foi depredada nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2022. Ela expõe fotos de todos os presidentes da República e tem informações como a data de nascimento de cada um - e de morte, daqueles que já faleceram.

Os ex-presidentes aparecem com a imagem em preto e branco e a foto de Lula é colorida, como é de praxe para o atual chefe do Executivo.

Lula fez uma visita à exposição sobre as obras restauradas por conta dos ataques do 8 de Janeiro, que também estão no térreo, e seguiu para a galeria dos ex-presidentes.

O petista passou por todas as fotos e analisou-as atentamente. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, além de assessores e seguranças.

Ao ver as fotos, Lula fez diversas observações e sugeriu que sejam colocados contextos de como a autoridade foi eleita, o período que ela governou o País e o número de votos que recebeu.

"O que eu quero é que conte a história. A Dilma [Rousseff] foi eleita, foi reeleita e depois sofreu um impeachment por um golpe. Depois esse aqui [Michel Temer] não foi eleito, tomou posse em função do impeachment da Dilma e depois esse aqui [Jair Bolsonaro] foi eleito em função das mentiras. É isso que tem que colocar", disse Lula.

Ele criticou também que os quadros mostram as datas de nascimento e morte dos que foram eleitos. "Ninguém quer saber em que período em que ele nasceu, quer saber quando ele governou, como ele governou. Você tem que dizer como foram eleitas as pessoas, para a história registrar. Senão, a história não registra."

Lula disse que quer que a galeria "conte a história". "A única coisa que eu quero é que as pessoas que vierem aqui, ao olhar a foto do presidente, saibam o que aconteceu com cada um. Tem presidente aqui que só ficou um dia na Presidência", afirmou.

Durante as críticas, Janja interviu e disse que QR Codes estão sendo produzidos para colocar no quadro de cada ex-presidente.

O petista também brincou para que três fotos suas sejam colocadas na galeria, não apenas uma. A exposição mostra apenas as fotos dos presidentes eleitos, mas não repete a imagem se houve reeleição. Dessa forma, Lula aparece apenas uma vez, assim como Dilma.

O Palácio do Planalto voltou a expor a galeria em novembro do ano passado, quase dois anos após os atos golpistas. Além das fotos dos mandatários, o mural recebeu também uma imagem do local depredado durante os ataques.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o painel de fotos novo custou R$ 11 mil ao Planalto. Além das imagens, foram feitas molduras de acrílico, ao custo de R$ 230 cada.

A galeria dos presidentes ficou coberta por tapumes até ser restaurada. Não houve cerimônia para a reabertura do espaço.