Lula pode fazer mudanças no minstério antes de reunião ministerial em dia 21/1, diz Rui Costa

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode fazer mudanças no ministério antes de reunir o primeiro escalão do governo em uma reunião ministerial no dia 21 de janeiro, disse nesta quinta-feira o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Em entrevista à GloboNews, o ministro afirmou que até o momento Lula só decidiu uma mudança no ministério -- a saída de Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social para dar lugar ao publicitário Sidônio Palmeira --, mas ressaltou que outras trocas podem ocorrer nas próximas semanas.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)