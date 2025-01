Com ilustrações grandes e coloridas, kit de livros infantis está por R$ 30

O kit de livros infantis "Como é Bom", da Fisher-Price, está com um bom desconto nesta quinta-feira (9), saindo pela metade do preço. Ele vem com quatro livros de capa dura sobre temas importantes para bebês e crianças: ser gentil, ter amigos, dormir e compartilhar.

O kit é uma boa opção para quem busca incentivar o hábito de leitura nos pequenos. Afinal, os benefícios de ler e ouvir histórias são vários, segundo estudos científicos: desde estimular as habilidades cognitivas a melhorar a saúde mental. Confira mais detalhes e opiniões de consumidores sobre esse kit.

O que diz a Fisher-Price sobre os livros?

Inclui quatro livros de capa dura, feitos com material resistente;

Aborda temas importantes para crianças pequenas, como ser gentil, ter amigos, dormir e compartilhar;

Com ilustrações coloridas e grandes;

Textos curtos e com rimas para atrair a atenção e facilitar o entendimento;

Idade recomendada: a partir dos primeiros meses de vida.

O que diz quem comprou esse produto?

A coleção de livros tem mais de 8.700 avaliações de consumidores na Amazon, sendo 92% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,9.

Leio todos os dias para minha bebê, desde que ela fez três meses. As figuras são grandes e coloridas, ótimas para chamar a atenção do bebê enquanto ele estiver de bruços.

Mônica

Minha filha amou os livros. Eles são cartonados e bem resistentes, com as folhas brilhantes e coloridas, que chamam bastante a atenção do bebê.

Janine Fernandes

Super vale a pena. Meu filho adorou. Ilustração bem coloridas, grandes. E o material dos livros também é de ótima qualidade.

Maurilio Junio Gimpietro Pinto

São lindos, bem ilustrados e têm pouco texto. Brincamos com nosso bebê, mostrando os bichinhos e falando seus nomes, ele fica atento e vai aprendendo.

Mah

Se tornaram os livros favoritos da minha bebê e ela quer que os leia todos os dias.

Karime

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, não ficaram satisfeitos com a qualidade do material e do conteúdo (ilustrações e textos).

O livro é lindo, mas ele machuca. É muito perigoso. Assim que eu fui ler, as páginas cortaram meu dedo. Não vou poder dar para minha filha. Não recomendo e estou decepcionada.

Amanda Ruiz

Comprei sem ser no kit e, no kit, a qualidade não é a mesma. Veio mais fino e, nas bordas das páginas, tem uma leve ondulação que pode cortar a mãozinha do bebê. Comprando o livro unitário a qualidade é bem diferente.

Ailton Pereira da Silva

Os livros são todos muito parecidos. Parecem o mesmo livro.

Bernardo Oliveira de Abreu e Silva

