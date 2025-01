Jimmy Carter é homenageado em funeral de Estado antes de ser enterrado em cidade natal na Geórgia

Por Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - Jimmy Carter, o ex-presidente dos Estados Unidos que enfrentou uma economia ruim e uma crise de reféns durante seu mandato, mas teve uma longa e admirada carreira após seu período na Casa Branca, será homenageado em um funeral de Estado em Washington nesta quinta-feira.

O presidente Joe Biden discursará na homenagem ao 39º presidente, que morreu em 29 de dezembro, aos 100 anos de idade. O presidente eleito Donald Trump estará entre as personalidades presentes no funeral, antes que o corpo de Carter seja devolvido à Geórgia, onde ele foi criado como fazendeiro.

Dezenas de milhares de norte-americanos nos últimos dois dias passaram pela Rotunda do Capitólio dos EUA para prestar homenagem a Carter, que serviu como presidente de 1977 a 1981 e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2002 por seu trabalho humanitário.

Alguns disseram que admiravam o ex-professor, que desempenhou um papel fundamental na negociação do tratado de paz entre Egito e Israel em 1979, como um homem gentil, em vez de um combatente partidário.

"Chegamos tão longe de onde Jimmy Carter era como pessoa e é um pouco triste", disse Dorian DeHaan, de 67 anos, que viajou cerca de 440 km de Sugar Loaf, no Estado de Nova York, para prestar sua homenagem. "Espero que isso seja um lembrete para as pessoas de para onde precisamos voltar - que não se trata de poder, mas de pessoas."

Enquanto aguardava na fila de exibição pública do lado de fora do Capitólio, DeHaan disse que sua filha se casou com um membro da família da irmã mais nova do presidente, Ruth, o que lhe deu a oportunidade de conhecer o ex-presidente em Plains, no Estado da Geórgia.

"Mas é um momento triste", disse DeHaan. "É o fim de uma era e acho que meio que perdemos essa crença real na humanidade, em nossa Presidência."

O horário de exibição pública se estendeu durante a noite e terminou pouco antes do amanhecer nesta quinta-feira. Depois disso, uma guarda de honra transportaria seus restos mortais para a Catedral Nacional de Washington, que sediou os funerais de Estado do antecessor imediato de Carter, Gerald Ford, e do sucessor, Ronald Reagan.

Carter compareceu aos funerais dos dois homens e fez o elogio fúnebre de Ford, brincando que eles compartilhavam o amor por um desenho animado da revista New Yorker que mostrava um garoto olhando para o pai e dizendo: "Papai, quando eu crescer, quero ser um ex-presidente."

Após o funeral de Estado, os restos mortais de Carter serão devolvidos à sua terra natal, Plains, onde ele viveu durante seus 44 anos pós-Presidência e onde se tornou a base de operações de seu trabalho diplomático e de seus esforços beneficentes.

Carter viveu mais tempo do que qualquer outro presidente dos EUA e estava em tratamento há quase dois anos antes de sua morte. Sua última aparição pública foi no funeral da esposa Rosalynn em novembro de 2023, onde ele usou uma cadeira de rodas e parecia frágil.