Incêndios florestais devastadores continuam em Los Angeles mesmo com diminuição de ventos fortes

Por Rollo Ross e Jackie Luna

LOS ANGELES (Reuters) - Dois grandes incêndios florestais que estão ameaçando Los Angeles de leste a oeste seguiam sem controle nesta quinta-feira, mas uma breve pausa nos ventos fortes que têm alimentado as chamas por dois dias permitiu que as equipes diminuíssem sua propagação explosiva.

O incêndio de Palisades, entre Santa Monica e Malibu, no flanco oeste da cidade, e o incêndio de Eaton, no leste, perto de Pasadena, já estão classificados como os mais destrutivos da história de Los Angeles, consumindo cerca de 11.330 hectares até o momento -- uma área superior ao tamanho da Disney World -- e transformando bairros inteiros em cinzas.

Pelo menos cinco pessoas morreram, milhares de construções foram incendiadas e cerca de 180 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, com outras 200.000 sob aviso de retirada, disseram autoridades.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira, o xerife de Los Angeles, Robert Luna, afirmou que o número de mortos deve subir.

O chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, Anthony Marrone, afirmou que o crescimento do incêndio de Eaton foi significativamente interrompido, embora as labaredas não tenham sido contidas. Mesmo ainda fortes, os ventos amenizaram um pouco desde o pico de cerca de 160 km por hora observado no começo da semana, permitindo um apoio aéreo crucial para as equipes de solo.

“Temos uma posição muito melhor do que as de terça e quarta-feira”, disse Marrone.

Mas autoridades alertaram que os ventos de aproximadamente 97 quilômetros por hora deveriam continuar nesta quinta. Kristin Crowley, chefe do Corpo de Bombeiros da cidade de Los Angeles, disse que os moradores devem estar preparados para deixar suas casas se isso for necessário.

Em Pacific Palisades, um enclave sofisticado e pitoresco onde residem muitas celebridades, casas outrora palacianas estavam em ruínas, enquanto fios de eletricidade caídos e carros abandonados estavam espalhados pelas estradas. O cheiro de fumaça pesada pairava no ar, e os moradores que usavam máscaras andavam de bicicleta, na esperança de vislumbrar suas casas danificadas.

“É seguro dizer que o incêndio de Palisades é um dos desastres naturais mais destrutivos da história de Los Angeles”, disse Crowley.

As equipes de bombeiros conseguiram debelar um terceiro incêndio, conhecido como Sunset Fire, que forçou a retirada de pessoas de Hollywood e Hollywood Hills, incluindo de famosas localidades como o TCL Chinese Theatre e a Calçada da Fama na noite de quarta-feira.

O incêndio foi totalmente controlado, disse a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, na mídia social por volta do meio-dia de quinta-feira. Nenhum prédio foi destruído na área, disse uma porta-voz do corpo de bombeiros da cidade, e a ordem de retirada foi suspensa.

Esse foi apenas um dos cinco incêndios florestais que ocorrem ao mesmo tempo no Condado de Los Angeles, com ventos fortes espalhando as chamas em um solo ressecado, sobre o qual não chove há meses. Bass descreveu o fenômeno como uma "tempestade perfeita" de condições perigosas.

A prefeita, que estava em uma viagem oficial a Gana quando os primeiros incêndios começaram, enfrentou algumas críticas sobre se a cidade estava adequadamente preparada. Ela disse aos repórteres nesta quinta-feira que seu foco no momento era proteger as pessoas e que a cidade avaliaria a eficácia da resposta depois que a crise fosse contida.

"Temos que salvar vidas e salvar moradias", disse ela.

O presidente dos EUA, Joe Biden, se reuniria com as principais autoridades do governo à tarde para discutir a resposta federal, informou a Casa Branca.

VISÍVEL DO ESPAÇO

Os dois maiores — Palisades e Eaton — formaram um arco ao redor da cidade, grande o suficiente para ser visto do espaço.

As casas de estrelas do cinema e outras celebridades estão entre as que foram consumidas pelas chamas, que destruíram alguns dos imóveis mais luxuosos do mundo.

"Claro que estamos de coração partido, mas vamos superar isso com o amor das crianças e dos amigos", disseram o ator Billy Crystal e sua esposa Janice, anunciando que a casa em Pacific Palisades, onde moravam desde 1979, está destruída.

Paris Hilton afirmou que está "com o coração partido além das palavras" depois de assistir sua casa de praia em Malibu "queimar até o chão na TV, ao vivo".

O Serviço Meteorológico Nacional estendeu os avisos de Bandeira Vermelha — emitidos quando o risco de incêndio é alto, devido à baixa umidade, ventos fortes e altas temperaturas — para os condados de Los Angeles e Ventura até as 18h da sexta-feira.

A escassez de água fez com que alguns hidrantes secassem em Pacific Palisades, encravado entre Malibu e Santa Monica, disseram autoridades na quarta-feira.

Alguns moradores se aventuraram a voltar para áreas onde o fogo já havia passado, onde chaminés de tijolos pairavam sobre resíduos carbonizados e veículos queimados. Os restos de uma bandeira americana toda esfarrapada e chamuscada balançavam em um mastro.

"Eu tinha acabado de sair da casa da minha família, onde minha mãe mora, que foi queimada até virar cinzas. Cheguei então em casa e... a mesma coisa. É só cinza", contou Oliver Allnatt, de 36 anos.

Bombeiros de seis outros Estados norte-americanos estavam indo para a Califórnia.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que seu país havia enviado bombardeiros de água para o sul da Califórnia para ajudar e que 250 bombeiros canadenses estavam prontos para serem mobilizados. As Forças Armadas canadenses estavam a postos para transportar pessoal e equipamentos.

O Canadá sofreu graves incêndios florestais nos últimos anos, causados pela seca e por condições extremamente quentes que, segundo especialistas, continuarão a piorar devido às mudanças climáticas.

"Aos nossos vizinhos americanos: O Canadá está aqui para ajudar", disse Trudeau.

(Reportagem de Rollo Ross, Jackie Luna, Joe Brock, Matt McKnight, Jorge Garcia e Mike Blake em Los Angeles; reportagem adicional de Daniel Trotta, Doina Chiacu, Jonathan Allen, Brendan O'Brien, Rich McKay, Jeff Mason, David Ljunggren, Shubham Kalia, Gursimran Kaur, Kanishka Singh e Kanjyik Ghosh)