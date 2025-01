Governo aponta substitutos para diretoria da Aneel em medida que pode destravar processos

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia publicou nesta quinta-feira um decreto com a lista tríplice para substituição de diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em medida que deverá ajudar a destravar processos parados no regulador devido à ausência de um quinto diretor para as decisões.

Ludimila Lima da Silva, superintendente de Concessões, Permissões e Autorizações dos Serviços de Energia Elétrica, foi nomeada como primeira substituta. Ela deverá ser convocada para assumir o posto que está vago desde a saída de Hélvio Guerra, em maio do ano passado.

O decreto também traz os nomes de Daniel Danna, secretário-geral da Aneel, como segundo substituto, e de Ivo Sechi Nazareno, da secretaria de Leilões, como terceiro substituto.

Os substitutos podem atuar na Aneel de forma provisória, enquanto o governo não indica oficialmente um diretor para o mandato, que precisa passar por aprovação do Senado.

Ludimila Lima da Silva pode ocupar a cadeira de diretora por até 180 dias. Se um novo diretor indicado pelo governo ainda não tiver sido empossado até lá, quem assume são os substitutos subsequentes.

A falta de um quinto diretor na Aneel tem dificultado e atrasado a aprovação de matérias importantes para o setor elétrico. A partir de maio de 2025, mais uma vaga no regulador deverá ser aberta com o fim do mandato de Ricardo Tili.

(Por Letícia Fucuchima)