Exportações e produção industrial da Alemanha aumentam mais do que o esperado em novembro

Por Maria Martinez

(Reuters) - As exportações e a produção industrial da Alemanha aumentaram mais do que o esperado em novembro, mas as perspectivas para a maior economia da zona do euro permanecem nada animadoras.

As exportações cresceram 2,1% em novembro em comparação com o mês anterior, mostraram os dados do escritório de estatísticas nesta quinta-feira. A expectativa em uma pesquisa da Reuters era de aumento de 2,0%.

Enquanto as exportações para os países da UE caíram 1,7% no mês, as exportações para países fora da UE subiram 6,9%.

As exportações de mercadorias para os Estados Unidos aumentaram 14,5% em comparação com outubro e as exportações para o Reino Unido cresceram 8,6%, enquanto para a China diminuíram 4,2%, segundo dados do escritório de estatísticas.

As importações caíram 3,3% em termos ajustados para o calendário e sazonalmente em comparação com outubro.

A balança de comércio exterior apresentou um superávit de 19,7 bilhões de euros em novembro, acima dos 13,4 bilhões de euros registrados em outubro.

Enquanto isso, a produção industrial alemã aumentou 1,5% em novembro em comparação com o mês anterior, informou o escritório federal de estatísticas nesta quinta-feira. Analistas consultados pela Reuters haviam previsto um aumento de 0,5%.

"Essa recuperação na atividade industrial infelizmente chega tarde demais para evitar outro trimestre de estagnação ou mesmo contração", disse Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING.

Em comparação com novembro de 2023, a produção foi 2,8% menor em novembro de 2024 após o ajuste para efeitos de calendário.

Embora a produção industrial tenha se recuperado em novembro, o nível de produção ainda era muito baixo em relação aos padrões anteriores: 8% abaixo do nível anterior à invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 e 15% abaixo do recorde histórico de novembro de 2017, disse Franziska Palmas, economista sênior para a Europa da Capital Economics.

"Com a indústria enfrentando vários problemas estruturais, esperamos que o setor continue a ter dificuldades este ano", disse Palmas.

(Reportagem de Maria Martinez e Chiara Holzhaeuser)