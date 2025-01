Exportação de etanol dos EUA em novembro aumenta 31% ante outubro

São Paulo, 9 - Os Estados Unidos exportaram 187,6 milhões de galões (710 milhões de litros) de etanol em novembro, aumento de 31% ante outubro, informou a Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês).O Canadá foi novamente o principal destino do etanol norte-americano, pelo 44º mês consecutivo, com 57,1 milhões de galões (216,12 milhões de litros), aumento de 13% ante outubro. Os embarques para a Índia subiram 16%, para 24 milhões de galões (90,84 milhões de litros). As exportações para a União Europeia cresceram 186%, para 23,8 milhões de galões (90,08 milhões de litros).Em novembro, Brasil e China não importaram etanol dos EUA.Nos 11 meses do ano, as exportações norte-americanas de etanol somaram 1,72 bilhão de galões (6,51 bilhões de litros), aumento de 38% em relação a igual período do ano anterior.Em novembro, os EUA importaram apenas 7,91 mil galões (29,94 mil litros) de etanol da China. No acumulado do ano, o país comprou 3,61 milhões de galões (13,66 milhões de litros), queda de 83% na comparação anual.