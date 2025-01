Existe uma explicação para sensação de déjà-vu?

O déjà-vu é a sensação de que uma cena ou experiência que se está vivendo nesse momento já aconteceu. Estima-se que 97% das pessoas já tenham experimentado algo do tipo. Habitualmente, ele não indica gravidade, mas pode sinalizar algumas doenças, como epilepsia ou ansiedade generalizada.

Apesar de a causa do fenômeno ainda ser uma incógnita, sabe-se que ele tem relação com a memória. Quando o déjà-vu acontece, há uma ativação de regiões do cérebro envolvidas com o processamento das lembranças, como o hipocampo, localizado no lobo temporal.

Uma pesquisa publicada no periódico The Quarterly Journal of Experimental Psychology em 2016, por exemplo, revelou que a sensação ocorre quando o cérebro manda sinais para ver se houve algum tipo de "erro de memória". Isso significa que o fenômeno é nosso cérebro verificando se houve alguma incoerência entre o que realmente vivemos e o que achamos que vivemos.

Com base em estudos como esse, ter um déjà-vu pode ser um bom sinal, por mostrar que o sistema de "checagem de memória" está funcionando bem e que é improvável que você esqueça ou confunda eventos passados.

Entretanto, como visto, pessoas com epilepsia podem ter crises em forma de déjà-vu. Portanto, quando essa sensação for muito frequente e muito forte, é melhor procurar um médico. O diagnóstico, no caso, é simples e basta um exame clínico e um eletroencefalograma para tirar a dúvida.

O que é epilepsia

Imagem: Reprodução/Sanar

O cérebro é formado por bilhões de células nervosas (neurônios) e cada uma de suas áreas tem uma função específica: garantir os movimentos, a fala, as emoções, os sentidos etc.

Para que haja comunicação entre esses neurônios, eles usam impulsos elétricos e sinais químicos, e essas atividades são organizadas e sincrônicas. Quando esse processo ocorre de forma desordenada, ele dá origem a uma crise epiléptica.

Assim, a epilepsia se caracteriza pela permanente predisposição do cérebro em causar crises epilépticas e suas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais.

*Com informações de reportagens publicadas em 19/03/2019 e 29/12/2020