Everton e Fulham confirmam favoritismo e avançam na Copa da Inglaterra

A terceira rodada da Copa da Inglaterra começou nesta quinta-feira (9) e os dois times da primeira divisão que entraram em campo, Everton e Fulham, confirmaram o favoritismo e conseguiram avançar.

O Everton, horas depois de anunciar a demissão do técnico Sean Dyche, venceu por 2 a 0 o Peterborough, da terceira divisão.

Os atacantes Beto (42') e Iliman Ndiaye (90'+8 de pênalti) marcaram os gols da equipe, que com a vitória consegue um alívio em meio ao momento de crise.

Os últimos maus resultados do Everton, que só venceu um dos últimos 11 jogos, deixaram o time apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês.

No caso do Fulham, a classificação veio com uma vitória tranquila por 4 a 1 sobre o Watford, da segunda divisão.

O brasileiro ex-Flamengo Rodrigo Muniz (26'), o mexicano Raúl Jiménez (49' de pênalti), o dinamarquês Joachim Andersen (65') e o belga Timothy Castagne (85') construíram a goleada, enquanto o Watford descontou com o irlandês Rocco Vata (33').

A terceira rodada da Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo do mundo, continua até a próxima segunda-feira. O duelo mais aguardado acontece no domingo, entre Arsenal e Manchester United.

-- Programação da 3ª rodada da Copa da Inglaterra:

- Quinta-feira:

Sheffield United (2ª) - (+) Cardiff (2ª) 0 - 1

(+) Everton - Peterborough United (3ª) 2 - 0

(+) Fulham - Watford (2ª) 4 - 1

- Sexta-feira:

(16h45) Wycombe Wanderers (3) - Portsmouth (2º)

(17h00) Aston Villa - West Ham

- Sábado:

(09h00) Birmingham City (3ª) - Lincoln City (3ª)

Bristol City (2ª) - Wolverhampton

Middlesbrough (2ª) - Blackburn (2ª)

(09h15) Liverpool - Accrington Stanley (4ª)

(11h00) Leicester - Queens Park Rangers (2ª)

(12h00) Sunderland (2ª) - Stoke (2ª)

Brentford - Plymouth Argyle (2ª)

Exeter City (3ª) - Oxford United (2ª)

Reading (3ª) - Burnley (2ª)

Norwich City (2ª) - Brighton

Preston North End (2ª) - Charlton (3ª)

Chelsea - Morecambe (4ª)

Bournemouth - West Bromwich (2ª)

Nottingham - Luton Town (2ª)

(14h45) Leeds (2ª) - Harrogate Town (4ª)

Manchester City - Salford City (4ª)

(15h00) Coventry (2ª) - Sheffield Wednesday (2ª)

Mansfield Town (3ª) - Wigan (3ª)

Leyton Orient (3ª) - Derby County (2ª)

- Domingo:

(09h00) Hull (2ª) - Doncaster Rovers (4ª)

(09h30) Tamworth (5ª) - Tottenham

(12h00) Newcastle - Bromley (4ª)

Arsenal - Manchester United

Ipswich Town - Bristol Rovers (3ª)

Crystal Palace - Stockport County (3ª)

(16h30) Southampton - Swansea (2ª)

- Segunda-feira:

(19h30) Millwall (2ª) - Dagenham & Redbridge (5ª)

(+): classificados para a próxima fase.

