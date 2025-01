EUA se despede do ex-presidente Jimmy Carter com um funeral de Estado

Os americanos se despedem do ex-presidente Jimmy Carter nesta quinta-feira(9) com um funeral de Estado na Catedral de Washington para homenagear um homem "decente", nas palavras de Joe Biden.

Desde sábado, bandeiras estão hasteadas a meio mastro em todo o país e homenagens foram prestadas ao democrata, que morreu em 29 de dezembro aos 100 anos em seu estado natal, Geórgia, onde será enterrado ao lado da esposa Rosalynn, com quem foi casado por 77 anos.

O caixão, coberto com a bandeira, foi levado nesta quinta-feira do Capitólio, onde os cidadãos puderam homenageá-lo em silêncio, até a catedral.

O funeral de Estado contará com a presença dos quatro ex-presidentes vivos: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump. Este último prestou homenagem a ele na quarta-feira no Capitólio ao lado de sua esposa Melania, dias antes de suceder o presidente Joe Biden na Casa Branca.

Em uma entrevista ao USA Today publicada na quarta-feira, Biden disse que há quatro anos, quando se viram pela última vez, o próprio Carter pediu que ele fizesse o discurso fúnebre.

- "Um homem decente" -

"Carter era um homem decente. Acho que Carter viu o mundo não daqui, mas daqui, onde todos os outros vivem", disse o presidente democrata, gesticulando com a mão acima da cabeça em direção ao coração.

Carter, que serviu apenas um mandato antes de ser derrotado por Ronald Reagan em 1980, era visto como ingênuo e fraco nos círculos políticos de Washington e até mesmo dentro de seu próprio partido.

Ao longo dos anos, a imagem deste fervoroso cristão evangélico mudou graças às suas conquistas, como a negociação de um acordo de paz entre Israel e Egito. Ele também recebeu elogios por seus esforços humanitários depois de deixar a presidência e um Prêmio Nobel da Paz em 2002.

Carter, conhecido por seu largo sorriso, concentrou sua presidência em direitos humanos, justiça social e valores democráticos. Sua política em relação à América Latina foi um reflexo disso.

Seu governo denunciou os abusos das ditaduras militares do Cone Sul, retirou o apoio ao regime de Anastasio Somoza na Nicarágua e prometeu devolver o Canal do Panamá aos panamenhos. Ele também concordou com o regime de Fidel Castro em Cuba em reabrir missões diplomáticas na forma de uma Seção de Interesses.

James Earl Carter Jr., seu nome completo que ele raramente usava, nasceu em 1º de outubro de 1924 em Plains, Geórgia, ao sul de Atlanta, uma pequena cidade onde viveu a maior parte de sua vida.

Depois de sete anos na Marinha, onde trabalhou no programa de submarinos nucleares e chegou a tenente, voltou para casa para administrar a fazenda de amendoim da família.

- "Sede de justiça" -

Mas a política bateu à sua porta. Ele serviu como senador na Geórgia na década de 1960 e depois como governador em 1971. Alguns anos depois, lançou a candidatura à Casa Branca.

Carter chegou a Washington em 1977 e desfrutou de dois anos de altos índices de aprovação. O fim de seu mandato foi marcado pela tomada da embaixada dos EUA em Teerã por radicais islamistas em 1979 e pela segunda crise do petróleo.

"Ele é um dos servidores públicos mais decentes e humildes que já vimos", disse Chuck Schumer, o líder democrata no Senado.

"Ele era a personificação viva da liderança por meio do serviço, da compaixão e da sede de justiça para todos", concluiu. Quinta-feira foi declarado dia de luto nacional e os escritórios federais permanecerão fechados.

ft-erl/st/nn/jc/aa

© Agence France-Presse