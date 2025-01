EUA fizeram pressão para evitar negócio de terras raras da Groenlândia com a China

Por Melanie Burton e Ernest Scheyder

MELBOURNE/HOUSTON (Reuters) - Autoridades dos EUA e da Dinamarca pressionaram no ano passado para que o desenvolvedor do maior depósito de terras raras da Groenlândia não vendesse seu projeto para empresas ligadas à China, disse seu CEO à Reuters, acrescentando que a empresa tem mantido conversas regulares com Washington enquanto analisa opções de financiamento para desenvolver os minerais essenciais da ilha.

A pressão ressalta o interesse econômico de longa data que as autoridades norte-americanas têm no território dinamarquês, muito antes de o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, começar a falar em adquiri-lo nas últimas semanas.

Terras raras são minerais com fortes propriedades magnéticas, que as tornam críticas para indústrias de alta tecnologia, que vão de veículos elétricos a sistemas de mísseis. Sua necessidade deu origem a uma intensa competição entre interesses chineses e ocidentais para facilitar o controle quase total da China sobre sua extração e processamento.

Greg Barnes, CEO da Tanbreez Mining, uma empresa privada, disse que autoridades norte-americanas que visitaram o projeto no sul da Groenlândia duas vezes no ano passado compartilharam repetidamente uma mensagem com a empresa, que passa por dificuldades financeiras: não venda o grande depósito a um comprador ligado a Pequim.

O Departamento de Estado dos EUA não estava imediatamente disponível para comentar. A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário. O Ministério das Relações Exteriores dinamarquês se recusou a comentar.

Barnes finalmente vendeu a Tanbreez para a Critical Metals, sediada em Nova York, como parte de um acordo complexo que será concluído no final deste ano. A Tanbreez pretende minerar 500.000 toneladas métricas anualmente do mineral eudialyte contendo terras raras carmesim já em 2026.

"Houve muita pressão para não vender para a China", disse à Reuters Tony Sage, CEO da Critical Metals. Barnes aceitou o pagamento de 5 milhões de dólares em dinheiro e 211 milhões de dólares em ações da Critical Metals pela Tanbreez, muito menos do que as empresas chinesas ofereceram, disse Sage.

Barnes disse que as ofertas dos chineses e de outras partes não eram relevantes, porque não haviam descrito claramente como poderiam pagar.

Nenhum dos executivos revelou com quais autoridades se encontraram ou identificou as empresas chinesas que fizeram ofertas.

Os interesses dos EUA parecem estar mudando o jogo para projetos de terras raras que antes não eram vistos como investimentos atraentes, disseram analistas.

"Embora o tamanho do Tanbreez seja significativo, o teor e a mineralogia não são nada de especial", disse David Merriman, diretor de pesquisa da consultoria de minerais Project Blue, que considera baixa a chance de o projeto atingir a produção comercial, dada sua mineralogia complexa.

A venda da Tanbreez para a Critical Metals mostra que as autoridades norte-americanas tiveram mais sucesso na Groenlândia do que na África, onde têm trabalhado para compensar o domínio da China no cinturão de cobre da África Central, rico em minerais.

"Embora a Groenlândia não esteja à venda, ela está aberta para negócios", Dwayne Menezes, chefe do think tank Polar Research and Policy Initiative, sediado em Londres. "Ela acolheria um investimento maior dos EUA."

Um projeto rival de terras raras na Groenlândia da Energy Transition Minerals -- que conta com a chinesa Shenghe como maior acionista -- estagnou em meio a prolongadas disputas legais.

PALESTRAS DE WASHINGTON

O filho mais velho de Donald Trump, Donald Jr., chegou a Nuuk em uma visita privada na terça-feira, um dia após o presidente eleito reiterar seu interesse em assumir o controle da ilha. A Dinamarca disse repetidamente que a Groenlândia, uma parte autônoma de seu reino, não está à venda.

A visita ocorreu dois meses depois de um funcionário do Departamento de Estado ter passado quatro dias na capital da ilha, em uma iniciativa do governo Biden para incentivar o investimento ocidental em mineração no país.

A Critical Metals solicitou financiamento para desenvolver uma instalação de processamento de terras raras do Departamento de Defesa dos EUA no ano passado, mas o processo de revisão estagnou antes da posse de Trump, em 20 de janeiro. Sage disse que espera que as negociações sejam retomadas após a posse de Trump. Segundo ele, a equipe de transição de Trump já o contatou.

"Já estamos em negociações com os EUA para vender (terras raras) aos EUA e construir a planta de processamento nos EUA", disse ele.

O terceiro maior investidor da Critical Metals é a corretora Cantor Fitzgerald, liderada por Howard Lutnick, que Trump nomeou para comandar o Departamento de Comércio dos EUA. Sage disse que nunca conheceu ou falou com Lutnick, mas reconheceu que o investimento da Cantor é positivo para sua empresa.

O depósito de Tanbreez é de cerca de 30% de terras raras pesadas, que são amplamente utilizadas em aplicações de defesa. O local também contém gálio, sobre o qual a China impôs restrições de exportação no ano passado.

(Reportagem de Melanie Burton e Ernest Scheyder; reportagem adicional de Jacob Gronholt-Pedersen em Copenhague, Eric Onstad e Clara Denina em Londres, Divya Rajagopal em Toronto e Daphne Psaledakis e Trevor Hunnicutt em Washington)