Estados e municípios contratam créditos de R$ 19 bi do BB em 2024

O Banco do Brasil concedeu R$ 19 bilhões em crédito para estados e municípios em 2024 meio das linhas de crédito BB Financiamento Setor Público e PEM (Programa Eficiência Municipal), segundo informações repassadas em primeira mão ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Com esse resultado, a carteira de operações de crédito para o setor público do banco atingiu R$ 70,5 bilhões.

"O crédito aos entes públicos abre as portas para o crescimento econômico, atração de investimentos e geração de empregos, criando um ambiente de desenvolvimento e inclusão social", diz o vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial do BB, José Ricardo Sasseron, em nota.

Os empréstimos concedidos aos governos regionais são destinados ao financiamento de despesas de capital e não podem ser aplicados em gastos correntes, segundo o BB. As operações do ano passado estão associadas a obras de infraestrutura viária, resiliência urbana e energia renovável, além do financiamento para obras de saúde e educação.

A garantia da União abrange 91,5% do montante emprestado, o que permite acesso a juros menores, afirmou o banco.

"A carteira mantém índice zero na inadimplência superior a 90 dias, o que, somado à cobertura do aval soberano, se traduz em baixíssimo risco para o capital do banco e reforça o compromisso com a responsabilidade financeira e a excelência na gestão de crédito para o setor público", diz a nota.

Operações de crédito com municípios

Ao todo, o BB firmou 389 operações de crédito com municípios entre janeiro e agosto de 2024, antes do período eleitoral. É um recorde, superando a marca de 379 contratos firmados em 2023.

O total inclui ações de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, com 21 operações de crédito em condições especiais, totalizando R$ 365,6 milhões investidos com o objetivo de beneficiar 2,2 milhões de pessoas.

"São recursos que vão abrir oportunidades para investimentos em resiliência urbana, permitindo que as cidades se tornem mais adaptáveis e preparadas para enfrentar desafios futuros, garantindo uma melhor qualidade de vida para as pessoas", diz Sasseron.