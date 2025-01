Especialista analisa tragédia em Ubatuba: 'Forçou pouso em pista molhada'

O piloto do avião de pequeno porte que explodiu em Ubatuba (SP) forçou pouso na pista molhada, analisou Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco, em entrevista ao UOL News nesta quinta (9).

Cinco pessoas estavam a bordo do avião no momento do acidente, sendo quatro passageiros, que foram socorridos com vida, e o piloto, que morreu. Para Portela, as condições da pista do Aeroporto Estadual de Ubatuba não estavam favoráveis para se fazer um pouso seguro.

A pista e as condições climáticas não estavam favoráveis a esse pouso. Houve um problema de aderência. Como falamos da questão do atrito, ele precisa controlar a aeronave para decolar, mas ainda muito mais para pousar, principalmente tratando-se de uma pista curta, limitada. Então muitas vezes a decolagem é feita em outro local, distante, com condições climáticas diferentes.

Essa é uma região conhecida pela dificuldade para pousos em condições visuais porque chove muito. É a área de Ubatuba, Paraty e Angra dos Reis - inclusive a usina nuclear foi construída ali justamente porque é um dos lugares do Brasil onde mais chove. Há muita nebulosidade, umidade e nuvens.

Existem vários aeródromos ali. Esse piloto tentou fazer o pouso e ainda havia bastante combustível, mas talvez não o suficiente para sair da região. Ele forçou o pouso numa pista molhada. Era o que ele tinha e provavelmente não conseguiu reduzir a velocidade. Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco

Ao analisar as imagens do acidente, Portela chamou a atenção para a visibilidade ruim da pista do aeroporto, o que eleva o grau de dificuldade para o pouso.

Observem no fundo primeiro como está o cenário. Vejam a dificuldade de visibilidade. Embora pareça que tenha teto, não é uma condição favorável para um voo, principalmente porque você observa também que choveu recentemente. A pista está molhada. Parece-me, pelas imagens, que ele não conseguiu manter o alinhamento e a aderência necessária e acabou derrapando.

Para a aeronave parar, ela precisa perder energia, que é transferida para o solo pelo atrito. Se for um jato, com motor com condição de fazer reversão, isso é possível. Se a pista está molhada, infelizmente isso pode ser extremamente difícil de ser feito. Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco

