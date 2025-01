Engenheiro brasileiro morre após perder controle de moto em Portugal

Do UOL, em São Paulo

Um engenheiro brasileiro morreu em um acidente de moto no dia 1º de janeiro de 2024 em Lisboa, em Portugal.

O que aconteceu

Pedro Tiago Barnabé Lomas, de 29 anos, teria perdido o controle de sua motocicleta. Por volta das 14h, o brasileiro percebeu que o veículo não ligava devido à baixa temperatura da região, que registrava cerca de 6 ºC naquele dia.

Para fazer a moto funcionar, ele teria tentando ''dar um tranco''. A motocicleta disparou a andar e, na tentativa de controlá-la, Pedro caiu e bateu a cabeça contra a pilastra de um muro, segundo relato do pai, o advogado Dorival Alcântara Lomas.

O brasileiro morava em Portugal há um ano e foi para Lisboa para as festas de fim de ano. ''Um dia antes, havia me ligado para desejar um feliz ano novo, disse que estava muito bem trabalhando. Falou que havia conseguido levar dinheiro para comprar um apartamento em Portugal, que era seu sonho'', contou Dorival ao UOL.

Família ainda tenta trazer corpo da vítima para o Brasil. O pai informou que a previsão de chegada é na madrugada deste sábado (11), e enfatizou a insatisfação com a demora do serviço. ''Isto causa dor em toda família. Já realizamos a missa de sétimo dia e ainda não conseguimos realizar o sepultamento'', explicou.

Pedro era de Presidente Prudente (SP). Ele se formou em engenharia mecânica na Anhanguera de São José dos Campos e se especializou como engenheiro robótico. O brasileiro também trabalhou em empresas no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e na Alemanha.

Nas redes sociais, ele compartilhava sua paixão pela profissão, por motos e pela natureza. ''Meu coração sempre pertenceu às Ciências Exatas e, desde meu primeiro ano no ensino médio, eu sonhei em me graduar em um curso que eu pudesse aprender como construir um avião e um foguete'', contou em uma publicação no LinkedIn.