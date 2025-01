Encontro de Musk com líder de extrema-direita da Alemanha no X desperta preocupação de interferência em eleição

Por Sarah Marsh e Matthias Williams

BERLIM (Reuters) - Elon Musk terá um encontro com a líder do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) na rede social X nesta quinta-feira, alimentando preocupações em Berlim e Bruxelas sobre uma possível interferência do bilionário na campanha para as eleições nacionais de 23 de fevereiro na Alemanha.

No ano passado, Musk usou a rede social X e sua riqueza para ajudar a eleger o republicano Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Agora, ele está manifestando seu apoio aos partidos de extrema-direita e anti-establishment em toda a Europa.

Musk demonstrou interesse especial na Alemanha, a principal potência econômica da Europa, onde ele abriu a primeira fábrica europeia da Tesla em 2022.

No mês passado, Musk apoiou o AfD, um partido anti-imigração e anti-islâmico rotulado como extremista de direita pelos serviços de segurança alemães, causando consternação em Berlim. Outros partidos alemães descartaram a possibilidade de trabalhar com o AfD.

Musk, conhecido por suas opiniões libertárias, descreveu o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, como um "tirano" por criticar o AfD, e pediu que o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, renunciasse após um ataque mortal com carro em um mercado de Natal alemão. Ambos pertencem ao Partido Social Democrata (SPD), de centro-esquerda.

Líderes de toda a Europa expressaram preocupação com as atividades políticas de Musk. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, acusou Musk de minar a democracia, sem citá-lo diretamente, enquanto o ministro das Relações Exteriores da França pediu que a UE usasse suas leis de forma mais robusta para se proteger contra interferências externas.

É improvável que isso impeça a conversa ao vivo entre Musk e a candidata a chanceler do AfD, Alice Weidel, uma economista fluente em inglês e mandarim, na plataforma X.

Em agosto passado, Musk teve uma conversa semelhante com Trump, que desde então encarregou o empresário de liderar uma iniciativa para tornar o governo dos EUA mais eficiente.

Na Alemanha, os críticos do AfD temem que o apoio de Musk ao partido possa aumentar ainda mais sua popularidade, corroendo o apoio aos partidos tradicionais e dificultando a formação de um governo de coalizão.

O AfD já está em segundo lugar nas pesquisas. Uma pesquisa do instituto Insa publicada na segunda-feira colocou o AfD com 21,5% de apoio, atrás dos conservadores, com 31%, mas bem à frente do SPD, de Scholz, com 15,5%. O chefe do Insa, Hermann Binkert, disse que comentários de Musk ajudaram a remover o estigma do AfD.

Musk defendeu seu direito de participar da política alemã por causa de seus "investimentos significativos" no país, e elogiou a abordagem do AfD em relação à regulamentação, impostos e desregulamentação do mercado.

No entanto, a palestra ao vivo desta quinta-feira será acompanhada pela Comissão Europeia, que examinará a discussão como parte de sua investigação em andamento sobre o X e possíveis violações de sua Lei de Serviços Digitais (DSA).

"Nada na DSA impede essa transmissão ao vivo. O que queremos, no entanto, é que o proprietário da plataforma ou o provedor da plataforma se certifique de que a plataforma não esteja... dando tratamento preferencial a certos tipos de conteúdo", disse um porta-voz da comissão.

(Reportagem de Sarah Marsh e Matthias Williams; reportagem adicional de Andreas Rinke, Thomas Escritt, Philip Blenkinsop e Friederike Heine)