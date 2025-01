Comandante-chefe do exército é o novo presidente do Líbano

Joseph Aoun, comandante-chefe do exército libanês, foi eleito presidente da República em votação no Parlamento nesta quinta-feira (9), encerrando mais de dois anos de vacância no cargo.

O general, que completa 61 anos nesta sexta-feira e não tem experiência anterior como político, foi eleito no segundo turno da votação na Câmara, na qual obteve o apoio de 99 dos 128 deputados que votaram.

Aoun sucede o presidente Michel Aoun, com quem não tem parentesco.

