COLUNA-Minério de ferro transoceânico teve um bom ano de 2024, mas é tudo da China

Por Clyde Russell

LAUNCESTON, AUSTRÁLIA (Reuters) - As importações mundiais de minério de ferro por via marítima aumentaram 3,6%, atingindo um recorde em 2024, mas o aumento foi quase totalmente impulsionado pela China, o maior comprador mundial da principal matéria-prima do aço.

As importações marítimas globais de minério de ferro foram de 1,707 bilhão de toneladas no ano passado, um aumento de 60 milhões de toneladas em relação aos 1,647 bilhão de 2023, de acordo com dados compilados pelos analistas de commodities Kpler.

Mas, desse aumento de 60 milhões de toneladas, 59,1 milhões de toneladas foram contabilizadas pela China, pois suas importações marítimas aumentaram 4,9%, para 1,274 bilhão de toneladas.

Isso significa que as importações marítimas de minério de ferro da China atingirão um recorde em 2024, um fato que parece um tanto incongruente com o provável declínio na produção de aço.

Dados oficiais mostraram que a produção de aço bruto nos primeiros 11 meses de 2024 foi de 929,19 milhões de toneladas, uma queda de 2,7% em relação ao mesmo período de 2023.

Como dezembro deve ter sido um mês fraco para a produção de aço, devido às paralisações de inverno e à menor demanda sazonal, é provável que a produção do ano inteiro caia em 2024 em relação a 2023.

No entanto, a produção de aço da China ficará em torno do nível de 1 bilhão de toneladas em 2024, marcando o sexto ano consecutivo em que ficou em torno desse volume.

Com a produção de aço da China efetivamente estagnada desde 2019, a questão para o mercado é por que as importações de minério de ferro aumentaram em 2024.

É provável que haja algum elemento de substituição da produção doméstica de qualidade inferior, mas os principais fatores provavelmente são a tendência de preços mais baixos ao longo do ano e a recomposição dos estoques.

TENDÊNCIA DE PREÇOS

O preço dos contratos de minério de ferro negociados na Bolsa de Cingapura teve seu pico em 2024 bem no início do ano, atingindo 143,60 dólares por tonelada em 3 de janeiro.

Em seguida, caíram para uma mínima de 91,10 dólares por tonelada em 10 de setembro, antes de se recuperarem e encerrarem o ano a 103,61 dólares.

No entanto, a queda de 28% ao longo do ano provavelmente foi suficiente para levar as siderúrgicas e os comerciantes chineses a aumentar as compras, especialmente no segundo semestre do ano, quando os preços estavam mais baixos do que no primeiro semestre.

O preço teve um início suave em 2025, caindo para 97,36 dólares a tonelada na quarta-feira.

Esse declínio é mais impulsionado pelo sentimento, dadas as preocupações com as políticas comerciais do novo governo dos Estados Unidos sob o comando do presidente eleito Donald Trump, com a ameaça de tarifas de até 60% pairando sobre os setores intensivos em aço, como o de manufatura.

A China também vem reconstruindo seus estoques, com os estoques portuários monitorados pela consultoria SteelHome terminando o ano passado em 146,85 milhões de toneladas, ante 114,5 milhões no final de 2023.

Esse ganho de 32,4 milhões de toneladas representa pouco mais da metade do aumento total das importações marítimas, ressaltando a importância da formação de estoques para a demanda de minério de ferro da China em 2024.

A perspectiva para os setores de minério de ferro e aço da China é obscurecida pela incerteza sobre quais políticas reais serão implementadas pelo novo governo Trump e como a China e outros países afetados reagirão.

Como outros mercados de commodities, o minério de ferro está em grande parte em um modo de esperar para ver antes do retorno de Trump ao cargo em 20 de janeiro.

EUROPA, ORIENTE MÉDIO

As mesmas incertezas também pesarão sobre a demanda de minério de ferro fora da China, mas há algumas tendências estabelecidas que provavelmente continuarão.

É provável que a demanda nos países desenvolvidos da Europa continue a diminuir, depois que as importações de 2024 caíram de 88,40 milhões em 2023 para 85,12 milhões de toneladas, com grande parte da queda concentrada no Reino Unido.

O Japão, o segundo maior importador do mundo, também registrou um declínio, com as chegadas por via marítima em 2024 chegando a 88,19 milhões de toneladas, abaixo dos 98,71 milhões do ano anterior.

Compensando a redução das importações na Europa e no Japão, houve aumentos em compradores menores, especialmente no Oriente Médio e no norte da África.

De modo geral, embora a composição da demanda de ferro transoceânico ex-China esteja mudando, é provável que os volumes permaneçam mais ou menos estáveis, com a ressalva de que as políticas de Trump tenham apenas um leve impacto sobre o crescimento global.

As opiniões expressas aqui são de responsabilidade do autor, colunista da Reuters.