Collins diz que agora é hora de Fed adotar abordagem paciente e gradual para cortes nos juros

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, disse nesta quinta-feira que a incerteza significativa em relação às perspectivas exige que o banco central dos Estados Unidos aja com cautela nos futuros cortes da taxa de juros.

"Com uma economia que está em uma boa situação geral e a política monetária já mais próxima de uma postura mais neutra, vejo a natureza atual da incerteza como um apelo para uma abordagem gradual e paciente para a definição da política monetária", disse Collins no texto de um discurso preparado para um evento em seu banco.

Ela disse que, conforme o novo ano começa, "a inflação caiu significativamente em relação ao pico de 2022, e os dados continuam a apontar para uma trajetória gradual, embora desigual, de volta à meta de 2% do Fed". Ela acrescentou que a inflação mais baixa foi alcançada mesmo com o mercado de trabalho "permanecendo saudável em geral" e se reequilibrando de condições excessivamente quentes.

As falas de Collins foram feitas no momento em que os banqueiros centrais começaram a avaliar a situação da economia e as perspectivas para a política monetária após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto do mês passado, na qual o Fed reduziu a faixa da taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para entre 4,25% e 4,5%. As autoridades também recuaram no número de cortes projetados para o novo ano em meio às expectativas de que a inflação permanecerá alta por mais tempo do que o esperado.

Collins disse que defendeu o corte do mês passado, mas o descreveu como uma "decisão apertada" que "forneceu alguma garantia adicional para preservar as condições saudáveis do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, manter uma postura restritiva que ainda é necessária para restaurar de forma sustentável a estabilidade dos preços".

Os mercados financeiros estão debatendo ativamente se o Fed conseguirá realizar outro corte nos juros na reunião de política monetária deste mês. Para complicar ainda mais a perspectiva, há o retorno à Presidência de Donald Trump, que fez campanha com base em uma plataforma de tarifas comerciais e deportações maciças que, segundo muitos economistas, pressionarão ainda mais a inflação e dificultarão o trabalho do Fed para que as pressões dos preços voltem a 2%.

Collins também disse que "é muito cedo para dizer como as futuras mudanças de política do novo governo e do Congresso poderão influenciar as trajetórias da inflação e da atividade econômica".

(Reportagem de Michael S. Derby)