Chipre recebe presidente isralense e ministro dos Emirados Árabes para discutir estabilidade regional

NICÓSIA (Reuters) - O presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, recebeu nesta quinta-feira o presidente israelense, Isaac Herzog, e o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed, para discutir como ambos os lados podem reforçar a segurança regional, informou a Presidência cipriota. Uma fonte do governo do Chipre disse que Christodoulides se encontrou separadamente com as duas autoridades. Não ficou claro se também houve uma reunião conjunta. A visita de Bin Zayed não foi previamente anunciada. Bin Zayed e seu colega israelense, Gideon Saar, encontraram-se no dia 7 de janeiro, quando foram discutidos a crise humanitária na Faixa de Gaza e os esforços regionais e internacionais para a obtenção de um cessar-fogo. Chipre estabeleceu um corredor marítimo no início de 2024, pelo qual ajuda humanitária poderia entrar diretamente no enclave. Bin Zayed e Christodoulides discutiram questões regionais, especificamente a situação na Síria e o possível impacto que ela pode ter na região. Eles também falaram sobre "o potencial de cooperação entre os dois países na manutenção e reforço da segurança e estabilidade", informou um comunicado do porta-voz do governo, Konstantinos Letymbiotis. Centenas de pessoas se juntaram do lado de fora do palácio presidencial para protestar contra a visita de Herzog, segurando bandeiras palestinas e declarando que ele “não era bem-vindo”. (Reportagem de Michele Kambas)