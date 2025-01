Chanceler da Venezuela ataca Corina e versão sobre prisão: 'Vai trabalhar'

Do UOL, em São Paulo

O chanceler da Venezuela, Yván Gil Pinto, atacou a líder opositora María Corina Machado após a oposição venezuelana anunciar que ela foi presa e depois libertada ao deixar uma manifestação contra a posse do presidente Nicolás Maduro.

O que aconteceu

"Eu aconselharia a pessoa louca a encontrar um emprego e começar a trabalhar antes que a loucura a consuma." Em uma publicação no Telegram, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela questionou "quem pensaria em fazer tal espetáculo para encobrir o fracasso retumbante do seu chamado [para as manifestações]?".

Yván discorreu que uma pessoa "maluca" não precisava de um microfone para ser ouvida. "Bastava um cigarro diante de tão pouca assistência. O ridículo global não atingiu os seus desejos. Com isso, arrastou a mídia, as redes e até @JoseRaulMulino [presidente do Panamá]", acrescentou.

Ministro ainda declarou que o povo da Venezuela, vencendo-os, mostra ao mundo do que são feitos: "um povo íntegro e digno". "A Venezuela continuará a ter sucesso", concluiu a publicação na qual adicionou um vídeo de Corina. O registro