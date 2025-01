Carro ou barco? Veículo no litoral de SP viraliza e vira alvo da polícia

Em São Vicente, no litoral paulista, um carro que anda sobre a água tem chamado a atenção de moradores e turistas. A cena inusitada mostrando um veículo entrando e saindo do mar, passando com facilidade como se fosse um barco.

O vídeo do carro anfíbio viralizou e já acumula 69 mil visualizações. Chamou também a atenção da polícia, que apreendeu o veículo para averiguações.

O carro anfíbio foi criado por Caio Strumiello, de 53 anos, mecânico de São Vicente que desde 2015 já fez adaptações de cerca de 200 veículos para pessoas com deficiência. Segundo ele, a ideia do carro anfíbio era criar um veículo ágil para salvamentos aquáticos.

A minha ideia era mostrar que era possível circular na praia com um veículo melhor do que um quadriciclo que o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal utilizam nas praias, porque com esse é possível entrar na água e ajudar mais rapidamente no resgate de afogamentos.

No último sábado, o 'objeto nadador não identificado' foi apreendido para averiguação pela Polícia Ambiental com a ajuda da Guarda Municipal de São Vicente. Apesar das explicações de Strumiello, o veículo foi retido, e o caso está agora sob a apreciação das autoridades policiais para determinar se ocorreu alguma infração ou crime ambiental.

A suspeita, segundo a Polícia Ambiental, é de que o veículo esteja poluindo as praias Gonzaguinha e Milionários, em São Vicente, e que falta a documentação legal para sua circulação.

Strumiello informou que criou o veículo em cerca de um mês, com um investimento de apenas R$ 10 mil. O carro anfíbio funciona com um motor de 110 cc e potência de apenas 8 cv, o mesmo de um ciclomotor Honda Biz.

Para a navegação, ele utilizou uma proa adaptada de um motor de produzir caldo de cana. Fez os primeiros testes, vedando as partes frágeis e deu certo, sem afogar o próprio veículo.

"Estou tentando mostrar que é possível melhorar a segurança nas praias", enfatiza Strumiello.

