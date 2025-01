Bolsonaro é convidado para posse de Trump e oposição reúne comitiva com 37 deputados

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira, 8, que foi convidado para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e que aguarda uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a liberação de seu passaporte, que está retido em juízo, para que ele possa comparecer à cerimônia. Além de Bolsonaro, a oposição ao governo Lula organiza uma comitiva de 37 deputados que se mostraram interessados em viajar para o evento que ocorrerá no dia 20 deste mês.

"Muito honrado em receber do Presidente dos EUA, Donald Trump, convite para a sua posse e de seu vice-presidente J.D. Vance, no próximo dia 20 de janeiro. Agradeço a meu filho, o deputado dederal Eduardo Bolsonaro, pelo excelente trabalho nesta relação com a família do Presidente Donald J. Trump. Meu Advogado, Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes pedido para eu reaver meu passaporte e assim poder atender a este honroso e importante evento histórico", escreveu no X (antigo Twitter).

A comitiva de deputados brasileiros está sendo organizada pelos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e Bia Kicis (PL-SP). Até o momento, 37 parlamentares já demonstraram interesse em acompanhar a cerimônia em Washington, nos Estados Unidos.

Entre os deputados interessados em participar da posse de Trump, oito fazem parte de partidos da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cinco deputados do União Brasil já demonstraram interesse em acompanhar a comitiva.

Bolsonaro afirmou ter sido convidado para cerimônia e se disse "muito honrado". O ex-presidente, porém, está com o passaporte retido desde 8 de fevereiro de 2024, quando foi alvo da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal para investigar uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Em março de 2024, Bolsonaro solicitou a devolução de seu passaporte ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito da tentativa de golpe, afirmando que havia sido convidado pelo primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu para visitar o país em maio. O pedido foi negado. Em recurso julgado pela Primeira Turma do STF em outubro, a retenção do documento foi mantida por unanimidade.

O ex-chefe do Executivo acabou indiciado ao final das investigações sobre tentativa de golpe. Segundo a PF, enquanto presidente, Bolsonaro "planejou, atuou e teve o domínio" de uma tentativa de reversão do resultado das urnas em 2022.

A apreensão do passaporte é uma medida cautelar para evitar que o ex-presidente fuja do País durante o andamento da instrução criminal. Bolsonaro já afirmou, em entrevistas, que se sente "perseguido" pela Justiça e não descarta o refúgio em uma embaixada.

Veja os deputados que demonstraram interesse em acompanhar a posse de Trump:

1.Paulo Bilynskyj (PL-SP)

2.Gustavo Gayer (PL-GO)

3.Zé Trovão (PL-SC)

4.Capitão Alden (PL-BA)

5.Fernando Máximo (União-RO)

6.Mayra Pinheiro (PL-CE)

7.Giovani Cherini (PL-RS)

8.Cristiane Lopes (União-RO)

9.Coronel Ulysses (União-AC)

10.Daniela Reinehr (PL-SC)

11.Rodolfo Nogueira (PL-MS)

12.Delegado Caveira (PL-PA)

13.Dayany Bittencourt (União-CE)

14.Coronel Fernanda (PL-MT)

15.Fernando Rodolfo (PL-PE)

16.Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

17.Coronel Meira (PL-PE)

18.Marcelo Moraes (PL-RS)

19.Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

20.Carla Zambelli (PL-SP)

21.Pastor Marco Feliciano (PL-SP)

22.Vermelho Maria (PL-PR)

23.Silvia Waiãpi (PL-AP)

24.José Medeiros (PL-MT)

25.Daniel José (Podemos-SP)

26.Pedro Lupion (PP-PR)

27.Maurício Marcon (Podemos-RS)

28.Gilvan da Federal (PL-ES)

29.Evair de Melo (PP-ES)

30.Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

31.Messias Donato (Republicanos-ES)

32.Sargento Gonçalves (PL-RN)

33.Capitão Alberto Neto (PL-AM)

34.Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

35.Bia Kicis (PL-DF)

36.Filipe Barros (PL-PR)

37.Rodrigo Valadares (União-SE)