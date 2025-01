Avião em Ubatuba: Piloto morto é de Goiânia e tinha 28 anos de experiência

O piloto da aeronave matrícula PR-GFS, que se acidentou em Ubatuba (SP) nesta quinta-feira (9), foi identificado como Paulo Seghetto. Informação foi confirmada ao UOL pelo Aeroporto de Mineiros (GO), de onde saiu o avião.

O que aconteceu

Homem já trabalhou na Passaredo (atual VoePass) e Sete Taxi Aéreo. Ao todo, ele possuía 28 anos de experiência com aeronaves.

Ele foi a única vítima fatal após um avião de pequeno porte explodir em Ubatuba (SP). Outras cinco vítimas, sendo quatro tripulantes do avião e uma transeunte, foram encaminhadas à Santa Casa de Ubatuba e estão estáveis.

Aeronave tentava pousar, quando saiu da pista. A explosão aconteceu na praia do Cruzeiro, ao lado do Aeroporto Estadual de Ubatuba. O voo partiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), segundo a Rede VOA, concessionária responsável pelo aeroporto de Ubatuba.

Os quatro passageiros que estavam na aeronave são da mesma família. De acordo com o Corpo de Bombeiros, são dois adultos e duas crianças. A identidade deles não foi divulgada.

Uma câmera de segurança gravou o momento em que a aeronave saiu da pista em alta velocidade e explodiu. Pessoas passavam pelo calçadão no momento do ocorrido. Inicialmente, a prefeitura havia dito que três pedestres também estavam entre as vítimas, mas 12h32 atualizou a informação, esclarecendo que apenas uma pessoa se feriu tentando correr.

Chovia no momento do acidente e pista estava molhada. Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da Cabeceira 09, e parou no mar. Ubatuba foi uma das cidades com maior quantidade de chuvas no estado nas últimas 24 horas, conforme a Defesa Civil de São Paulo. Segundo o município, 100 milímetros de precipitações foram registrados, com alagamentos.

Aeronave tinha capacidade para oito pessoas. O avião foi fabricado em 2008 pela Cessna Aircraft, segundo Registro Aeronáutico Brasileiro. Ele estava em nome de uma família de produtores rurais de Goiás. O UOL tenta contato com os donos da aeronave.

Cenipa investiga o acidente. Em nota, a FAB informou que foi acionada e enviou investigadores ao local.