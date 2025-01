Avião de pequeno porte explode ao tentar pousar em Ubatuba; 4 passageiros resgatados com vida, piloto morre

SÃO PAULO (Reuters) - Um avião de pequeno porte explodiu e foi parar no mar ao tentar pousar no aeroporto de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, nesta quinta-feira. Quatro passageiros foram resgatados da aeronave com vida, mas o piloto morreu, informaram autoridades.

De acordo com a prefeitura da Ubatuba, a aeroanve atingiu três pessoas que estavam em uma pista de skate na praia, elevando o total de feridos no acidente para sete.

"Não foi uma queda, ele passou do ponto do término da pista de Ubatuba", disse a capitã dos bombeiros Karoline Burunsizian em entrevista à CNN Brasil.

Imagens de uma câmera de segurança exibidas pela emissora mostraram o avião passando direto pela pista do aeroporto e tocando o solo em alta velocidade, antes de se transformar em uma bola de fogo que atravessou uma avenida e foi parar na praia.

Segundo o site FlightRadar, a aeronave envolvida no acidente é um jato executivo Cessna 525 Citation.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do órgão foram acionados e já começaram os procedimentos iniciais para investigação do acidente.

(Reportagem de Eduardo Simões)