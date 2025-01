Aumenta a busca por sobreviventes do terremoto no Tibete, enquanto dezenas de milhares são transferidos para abrigos

Por Joe Cash e Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) - As autoridades transferiram mais de 47.000 pessoas atingidas por um forte terremoto no Tibete para abrigos, informaram as autoridades chinesas nesta quinta-feira, enquanto as equipes de resgate ampliam o esforço de vasculhar por sobreviventes perto do sopé do Himalaia, apesar das poucas chances de sobrevivência.

Ainda não está claro quantos ainda estão desaparecidos depois que o terremoto de magnitude 6,8 de terça-feira matou 126 pessoas e feriu 188, mas mais de 48 horas depois, os especialistas dizem que as pessoas presas sob os escombros provavelmente morreram de hipotermia.

As autoridades se comprometeram a manter a busca por sobreviventes, apesar das chances cada vez menores em temperaturas que chegaram a 18 graus Celsius negativos durante a noite.

"A primeira rodada de trabalho de busca e resgate em grande escala foi concluída", disse um deles, Hao Tao, em uma coletiva de imprensa na quinta-feira. "Em seguida, realizaremos buscas e resgates em grande escala, com profundidade e detalhes."

As autoridades ainda estavam avaliando o escopo do desastre, que danificou quatro reservatórios, bem como a escala de perdas, acrescentou Hao, mas não entrou em detalhes.

A China enviou 11.000 equipes de resgate para a zona do terremoto poucas horas após os primeiros tremores, que foram seguidos por mais de 1.200 tremores secundários.

O epicentro do terremoto, um dos mais fortes da região em anos, foi no condado rural de Tingri, com uma população de cerca de 60.000 habitantes, localizado a cerca de 80 km ao norte do Monte Everest, o pico mais alto do mundo.

O terremoto, que abalou edifícios em locais tão distantes quanto o Nepal e a Índia, reduziu a escombros mais de 3.600 casas em Tingri e danificou outras 27.000 em uma altitude média de mais de 4.000 metros, o que representa um desafio para as equipes de resgate.

Embora as autoridades não tenham atualizado a contagem de mortos e feridos na terça-feira na mídia estatal, a agência de notícias oficial Xinhua disse que os socorristas se concentraram em 27 vilarejos com 7.000 habitantes espalhados por 20 km ao redor de Tingri.

O terremoto ocorreu após uma compressão da placa tectônica indiana em direção ao norte, informou a mídia estatal na quinta-feira, citando o China Earthquake Networks Centre.

A placa, que colidiu com a placa tectônica eurasiana há cerca de 60 milhões de anos, continua a se mover 5 cm para nordeste a cada ano.

O terremoto de terça-feira foi tão forte que fez com que parte do terreno ao redor do epicentro deslizasse até 1,6 m em uma distância de 80 km, segundo análise do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

